Под Харьковом за неделю уничтожили более десяти станций Starlink ВСУ
Командир взвода ударных БПЛА с позывным «Брест» сообщил, что военные группировки «Север» за неделю уничтожили более десяти станций связи Starlink ВСУ на харьковском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, их обнаружили и поразили военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии. «Брест» отметил, что удары по средствам связи нарушают управление украинских подразделений в Харьковской области. Он добавил, что после потери связи с командирами противник действует в панике, а российские военные используют это для ударов артиллерией и БПЛА.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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