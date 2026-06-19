Венгрия добилась исключения из декларации ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины
Венгрия добилась исключения из итогового заявления саммита Евросоюза фразы об ускоренном вступлении Украины в ЕС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который впервые участвовал в двухдневной встрече лидеров в Брюсселе.
По словам Мадьяра, он лично настоял на том, чтобы формулировка, указывающая на ускорение процесса, была устранена из текста в последний момент. Венгерский премьер-министр уточнил, что сделать это «было непросто». Мадьяр уже не раз подчёркивал, что новое правительство его страны выступает против ускоренного приёма Украины и считает, что к ней должны применяться те же критерии, что и ко всем остальным странам-кандидатам на членство в ЕС.
Ранее историк и журналист Владимир Скачко заявил, что президент США Дональд Трамп не поменял своих позиций по вопросу конфликта на Украине после саммита G7. По мнению эксперта, у американского лидера есть главный принцип, который заключается в том, что политика – это исключительно деньги. И он не останавливается ни перед чем, чтобы получать прибыль. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: