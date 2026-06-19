Венгрия добилась исключения из декларации ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины

19 июня 2026, 04:01

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия добилась исключения из итогового заявления саммита Евросоюза фразы об ускоренном вступлении Украины в ЕС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который впервые участвовал в двухдневной встрече лидеров в Брюсселе.