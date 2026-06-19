Ирландский журналист высмеял Зеленского, который «завис» на саммите ЕС
Ирландский журналист Чей Боуз высмеял неловкую ситуацию с Владимиром Зеленским, которая случилась во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.
Дело в том, что во время речи фон дер Ляйен глава киевского режима «завис». На опубликованных кадрах саммита ЕС видно, как Зеленский отвлекается и на некоторое время замирает с безэмоциональным лицом, пока глава Еврокомиссии выступает перед журналистами. Она говорила о важности поддержки Украины, хотя финансовую помощь упомянула лишь вскользь.
Боуз иронично заметил, что никакие стимуляторы и запрещенные вещества не помогли Зеленскому сохранить внимание во время выступления фон дер Ляйен, которую журналист прозвал «ведьмой».
Ранее «Радио 1» передавало, что Венгрия добилась исключения из итогового заявления саммита Евросоюза фразы об ускоренном вступлении Украины в ЕС. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр уточнил, что сделать это «было непросто», однако он добился корректировки в тексте декларации.
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