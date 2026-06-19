Ирландский журналист высмеял Зеленского, который «завис» на саммите ЕС

19 июня 2026, 05:38

Ирландский журналист Боуз: Зеленский «завис» во время речи фон дер Ляйен на саммите ЕС

Владимир Зеленский

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял неловкую ситуацию с Владимиром Зеленским, которая случилась во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.