08 июля 2026, 10:32

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Вооружённые силы России продолжают наступление по ключевым направлениям, последовательно продвигаясь и беря под контроль новые населённые пункты. Наша армия наносит прицельные удары по объектам украинских войск, а также по местам сосредоточения техники и личного состава. О развитии обстановки в приграничных российских регионах, находящихся в зоне боевых действий, — в материале «Радио 1».





Содержание Минобороны РФ заявило о продвижении и ударах по технике ВСУ Киев теряет людей и технику Лавров связал ситуацию в Константиновке с отказом Киева забрать тела погибших НАТО будет производить в Европе американское оружие Песков оценил возможность диалога с нынешними европейскими политиками ВС России ночью нанесли удар по промышленным объектам в Киеве Десантник Князькин после трех суток без сознания продолжил штурм позиции ВСУ Российские подразделения начали отслеживать дроны ВСУ Hornet и FPV Над регионами России за ночь сбили 415 украинских беспилотников

Минобороны РФ заявило о продвижении и ударах по технике ВСУ

Киев теряет людей и технику

Фото: iStock/zabelin

Лавров связал ситуацию в Константиновке с отказом Киева забрать тела погибших

НАТО будет производить в Европе американское оружие

Песков оценил возможность диалога с нынешними европейскими политиками

ВС России ночью нанесли удар по промышленным объектам в Киеве

Фото: iStock/Three Spots

Десантник Князькин после трех суток без сознания продолжил штурм позиции ВСУ

Российские подразделения начали отслеживать дроны ВСУ Hornet и FPV

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Над регионами России за ночь сбили 415 украинских беспилотников