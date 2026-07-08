Третий крупный удар по Киеву, диалог с нынешними европейскими политиками, оружие США и потери ВСУ: последние новости СВО на 8 июля
Вооружённые силы России продолжают наступление по ключевым направлениям, последовательно продвигаясь и беря под контроль новые населённые пункты. Наша армия наносит прицельные удары по объектам украинских войск, а также по местам сосредоточения техники и личного состава. О развитии обстановки в приграничных российских регионах, находящихся в зоне боевых действий, — в материале «Радио 1».
Минобороны РФ заявило о продвижении и ударах по технике ВСУМинобороны России сообщило об освобождении Петро-Ивановки в Харьковской области и о продолжении работы по созданию буферной зоны. По версии ведомства, российские силы контролируют небо у Константиновки, за сутки поразили 98 пунктов управления дронами и за 12 дней уничтожили более 35 АЗС, работавших в интересах ВСУ.
На харьковском направлении военные вывели из строя семь РЛС, свыше 140 беспилотников и 15 единиц автотехники. На других участках расчёты дронов уничтожили не менее 10 наземных роботов, а удары пришлись по топливной инфраструктуре, локомотивам и грузовикам в ДНР, Днепропетровской области и Харькове.
Киев теряет людей и техникуЗаместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации Апти Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ более чем в 2 миллиона человек, включая погибших, пленных и инвалидов. Украина за девять месяцев использовала свыше ста автономных вездеходов Forterra. Часть машин потеряли из-за сложной местности и внезапных атак.
По сведениям РИА Новости, в боях за Копани украинские военные атаковали FPV-дронами сослуживцев при отходе. Пограничники при отступлении бросили бронежилеты, вещи, боеприпасы и еду. Российские силовые структуры сообщили о крупных небоевых потерях на полигоне ВСУ в Сумской области. С начала месяца там, по их данным, умерли более десяти насильно мобилизованных из-за тяжелых нагрузок.
Лавров связал ситуацию в Константиновке с отказом Киева забрать тела погибшихМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о ситуации в Константиновке, напомнил об обращении Минобороны России к украинской стороне с предложением приехать за телами погибших. По его оценке, отказ Киева подтверждает безразличие украинских властей к судьбе своих граждан — как живых, так и погибших.
НАТО будет производить в Европе американское оружиеНАТО запускает новые проекты с участием США и европейских оборонных компаний. Альянс планирует наладить в Европе производство и обслуживание Abrams, AMRAAM, ATACMS, Stinger и других систем, расширить выпуск ПВО и дальнобойных вооружений, усилить поставки Украине и пополнить запасы стран блока.
Песков оценил возможность диалога с нынешними европейскими политикамиПресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что нынешние европейские политики не готовы к диалогу с Россией. По его мнению, ситуация может измениться после прихода новых лидеров, более открытых к контактам.
ВС России ночью нанесли удар по промышленным объектам в КиевеМинобороны России сообщило о ночном ударе по промышленным объектам в Киеве. По данным ведомства, цель — предприятия ВПК, включая площадку с комплектующими для ракет FP-5 «Фламинго» и цех сборки беспилотников. За последнюю неделю это уже третий крупный удар по Киеву и окрестностям.
Десантник Князькин после трех суток без сознания продолжил штурм позиции ВСУКомандир штурмового взвода 237-го полка 76-й дивизии ВДВ Михаил Князькин рассказал, что очнулся через трое суток после атаки ВСУ в Васильевке и сразу вернулся к выполнению задачи. По словам военного, его подразделение заняло подвал на одном из участков. Внутри, как отметил россиянин, ранее располагался расчет вражеских операторов дронов. Спустя некоторое время украинские силы начали проверять район с воздуха.
Военные услышали жужжание беспилотника уже в укрытии. После взрыва вспыхнула зажигательная смесь, помещение быстро затянуло дымом, загорелись коробки с вещами. Из-за удушья командир потерял сознание. Когда Князькин пришел в себя, он отыскал радиостанцию и направился к следующему опорному пункту противника. По его словам, зачистка завершилась успешно, а поставленную задачу подразделение выполнило.