Украинский пленный заявил о переработках и сниженной оплате труда в Польше
Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал, что на польском заводе украинцам приходилось работать дольше местных сотрудников, хотя платили им меньше. Об этом пишет РИА Новости.
По словам мужчины, в 2021 году на польском предприятии украинцы работали по 12 часов и больше, получая меньше поляков: 14 злотых в час против 17. Он также заявил, что к ним относились строже, тогда как нарушения со стороны поляков руководство игнорировало. В итоге, по его оценке, даже при тяжелом графике заработок в Польше оказался ниже, чем мог бы быть в Мариуполе.
Перед устройством на работу в Польше важно заранее уточнять не только размер почасовой ставки, но и количество часов, условия проживания, оплату переработок, транспорт до места работы и наличие медицинского страхования. Существенную роль играет и тип трудового договора, поскольку именно от него зависят отпуск, больничные и социальные выплаты. Поэтому тем, кто рассматривает заработки в Польше, обычно советуют внимательно читать документы, сохранять переписку с работодателем и по возможности выбирать проверенные фирмы, чтобы избежать неприятных сюрпризов уже после переезда.
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