Украинский пленный заявил о переработках и сниженной оплате труда в Польше

08 июля 2026, 07:41

Фото: iStock/Proximo

Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал, что на польском заводе украинцам приходилось работать дольше местных сотрудников, хотя платили им меньше. Об этом пишет РИА Новости.