Мощные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

08 июля 2026, 01:27

Кличко заявил об атаке баллистическими ракетами на Киев

Фото: istockphoto/Vadven

Столицу Украины атаковали баллистическими ракетами, в нескольких районах города начались пожары. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.