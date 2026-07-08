Мощные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги
Столицу Украины атаковали баллистическими ракетами, в нескольких районах города начались пожары. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
По его словам, один из ударов пришёлся по Деснянскому району, после чего возгорание началось на складах. Местные паблики утверждают, что в некоторых домах начались отключения электроэнергии. Ещё один пожар вспыхнул в Святошинском районе. Согласно предварительной информации, пламя охватило нежилое здание.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Киеве объявили в 00:31 по московскому времени. Напомним, ранее Минобороны РФ сообщало об ударах по шести предприятиям и складам в столице Украины и её окрестностях. Кроме того, армия России атаковала военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
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