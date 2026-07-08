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Под Белый Колодезь ВСУ направили мобилизованных без полной подготовки

Фото: iStock/Panama7

В российских силовых структурах заявили, что украинское командование перебросило в район Волчанска мобилизованных из 57-й отдельной механизированной бригады, не завершивших базовый курс подготовки. Об этом пишет РИА Новости.



По словам собеседника агентства, такой шаг связан с попыткой удержать поселок Белый Колодезь в Харьковской области. Источник уточнил, что этот населенный пункт остается ключевым логистическим узлом Волчанского района.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками. Жертвой украинской агрессии стал один мирный житель.

Дарья Осипова

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