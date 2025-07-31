Три развода, слухи о деменции и высказывания про Украину: Эдите Пьехе 88 лет, куда пропала певица и как живет сейчас
Народная артистка СССР Эдита Станиславовна Пьеха уже несколько лет не появляется на публике и не выступает на сцене. 31 июля ей исполняется 88 лет. О том, как она живет после ухода со сцены и что думает про СВО, расскажет «Радио 1».
Кто такая Эдита Пьеха: биографияЭдита Пьеха родилась 31 июля 1937 года во французской коммуне Нуаэль-су-Ланс (регион Па-де-Кале). В 1946 году её семья переехала в Польшу, а в начале 1950-х будущая певица отправилась в Ленинград. Карьера Пьехи началась в конце 1950-х годов в составе ансамбля «Дружба». Коллектив активно гастролировал по Советскому Союзу и зарубежью, а сама Пьеха быстро стала одной из самых узнаваемых исполнительниц эстрады. В 1967 году она получила советское гражданство.
Сольная карьера артистки началась в 1976 году. Песни «Наш сосед», «Надежда», «Песня остаётся с человеком» и «Огромное небо» принесли ей широкую известность. Кроме того, в 1964 году она дебютировала в кино — в музыкальном фильме «Когда песня не кончается».
Личная жизнь певицыАртистка была замужем трижды. Первым её супругом стал композитор и руководитель «Дружбы» Александр Броневицкий, от которого у неё родилась дочь Илона. Однако в 1976 году, спустя 20 лет отношений, супруги развелись. Певица вспоминала, что счастливы вместе они не были, так как все время занимали работа, гастроли и концерты.
Тогда же Пьеха вышла замуж за полковника КГБ Геннадия Шестакова, однако спустя шесть лет союз распался. Причиной развода стало пристрастие Шестакова к алкоголю. Третьим мужем Пьехи стал Владимир Поляков. Он был сотрудником администрации президента. Отношения продлились 12 лет.
Эдита Пьеха про ситуацию на УкраинеВ 2014 году, комментируя события на Украине, Эдита Пьеха призвала не вмешивать артистов в политические процессы.
«Политика — относительная вещь. Один считает так, а другой — по-другому. Не хочу судить и быть невежливой. Пусть политики разберутся сами, а артистов вмешивать туда, где война, не надо. Была ленинградская блокада. На фронте выступали бригады артистов для бойцов перед боем. Для своих, понимаете? А что сейчас творится — где свои, где не свои? Теперь не поймешь, какого цвета у кого камуфляжи. Мне это не понятно», — делилась она с KP.RU.Певица подчеркнула, что не берётся судить происходящее, поскольку считает конфликт слишком запутанным.
«В данном случае я ничего не понимаю. Если на Украине брат на брата идет, то разбираться непонятно кому, только Господу Богу», — сказала она.
Отношение Пьехи к специальной военной операцииСама Эдита Пьеха СВО не комментировала, однако её дочь, певица Илона Броневицкая, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что мать поддерживает действия российской власти.
«Мама — гражданин своей страны, когда-то она присягнула на верность Ленинграду. Она бывала и в Афганистане, и других горячих точках. Мы на стороне своей родины!» — сказала Броневицкая.
Как живет Эдита Пьеха сейчасПосле начала пандемии COVID-19 Эдита Пьеха прекратила концертную деятельность. По словам её внучки Эрики Быстровой, певица устала от публичности и приняла решение сосредоточиться на спокойной жизни. Сегодня Эдита Пьеха живёт в загородном доме в деревне Северная Самарка Ленинградской области. В 2023 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило ей звание почётного гражданина города.
Артистка часто гуляет и следит за своим здоровьем. Весной 2025 года появилась информация, что у Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонию. Однако ее помощница опровергла эти слухи.
«Она нормально себя чувствует, так что информация не соответствует действительности. Никакого ухудшения нет. Даже нет никакого повода, все как было», — заявила она.
Внук певицы Стас Пьеха рассказал, что часто навещает бабушку. Он отметил, что она часто любит петь дома, но возвращаться на сцену не хочет.