31 июля 2025, 17:40

Эдита Пьеха (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Народная артистка СССР Эдита Станиславовна Пьеха уже несколько лет не появляется на публике и не выступает на сцене. 31 июля ей исполняется 88 лет. О том, как она живет после ухода со сцены и что думает про СВО, расскажет «Радио 1».





Содержание Кто такая Эдита Пьеха: биография Личная жизнь певицы Эдита Пьеха про ситуацию на Украине Отношение Пьехи к специальной военной операции Как живет Эдита Пьеха сейчас

Кто такая Эдита Пьеха: биография

Личная жизнь певицы

Эдита Пьеха (фото: кадр из программы «Судьба человека»)



Эдита Пьеха про ситуацию на Украине

«Политика — относительная вещь. Один считает так, а другой — по-другому. Не хочу судить и быть невежливой. Пусть политики разберутся сами, а артистов вмешивать туда, где война, не надо. Была ленинградская блокада. На фронте выступали бригады артистов для бойцов перед боем. Для своих, понимаете? А что сейчас творится — где свои, где не свои? Теперь не поймешь, какого цвета у кого камуфляжи. Мне это не понятно», — делилась она с KP.RU.

«В данном случае я ничего не понимаю. Если на Украине брат на брата идет, то разбираться непонятно кому, только Господу Богу», — сказала она.

Отношение Пьехи к специальной военной операции

«Мама — гражданин своей страны, когда-то она присягнула на верность Ленинграду. Она бывала и в Афганистане, и других горячих точках. Мы на стороне своей родины!» — сказала Броневицкая.

Как живет Эдита Пьеха сейчас

«Она нормально себя чувствует, так что информация не соответствует действительности. Никакого ухудшения нет. Даже нет никакого повода, все как было», — заявила она.