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Три развода, слухи о деменции и высказывания про Украину: Эдите Пьехе 88 лет, куда пропала певица и как живет сейчас

Эдита Пьеха (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Народная артистка СССР Эдита Станиславовна Пьеха уже несколько лет не появляется на публике и не выступает на сцене. 31 июля ей исполняется 88 лет. О том, как она живет после ухода со сцены и что думает про СВО, расскажет «Радио 1».



Кто такая Эдита Пьеха: биография

Эдита Пьеха родилась 31 июля 1937 года во французской коммуне Нуаэль-су-Ланс (регион Па-де-Кале). В 1946 году её семья переехала в Польшу, а в начале 1950-х будущая певица отправилась в Ленинград. Карьера Пьехи началась в конце 1950-х годов в составе ансамбля «Дружба». Коллектив активно гастролировал по Советскому Союзу и зарубежью, а сама Пьеха быстро стала одной из самых узнаваемых исполнительниц эстрады. В 1967 году она получила советское гражданство.

Сольная карьера артистки началась в 1976 году. Песни «Наш сосед», «Надежда», «Песня остаётся с человеком» и «Огромное небо» принесли ей широкую известность. Кроме того, в 1964 году она дебютировала в кино — в музыкальном фильме «Когда песня не кончается».

Личная жизнь певицы

Артистка была замужем трижды. Первым её супругом стал композитор и руководитель «Дружбы» Александр Броневицкий, от которого у неё родилась дочь Илона. Однако в 1976 году, спустя 20 лет отношений, супруги развелись. Певица вспоминала, что счастливы вместе они не были, так как все время занимали работа, гастроли и концерты.

Тогда же Пьеха вышла замуж за полковника КГБ Геннадия Шестакова, однако спустя шесть лет союз распался. Причиной развода стало пристрастие Шестакова к алкоголю. Третьим мужем Пьехи стал Владимир Поляков. Он был сотрудником администрации президента. Отношения продлились 12 лет.

Эдита Пьеха (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Эдита Пьеха про ситуацию на Украине

В 2014 году, комментируя события на Украине, Эдита Пьеха призвала не вмешивать артистов в политические процессы.

«Политика — относительная вещь. Один считает так, а другой — по-другому. Не хочу судить и быть невежливой. Пусть политики разберутся сами, а артистов вмешивать туда, где война, не надо. Была ленинградская блокада. На фронте выступали бригады артистов для бойцов перед боем. Для своих, понимаете? А что сейчас творится — где свои, где не свои? Теперь не поймешь, какого цвета у кого камуфляжи. Мне это не понятно», — делилась она с KP.RU.
Певица подчеркнула, что не берётся судить происходящее, поскольку считает конфликт слишком запутанным.

«В данном случае я ничего не понимаю. Если на Украине брат на брата идет, то разбираться непонятно кому, только Господу Богу», — сказала она.

Отношение Пьехи к специальной военной операции

Сама Эдита Пьеха СВО не комментировала, однако её дочь, певица Илона Броневицкая, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что мать поддерживает действия российской власти.

«Мама — гражданин своей страны, когда-то она присягнула на верность Ленинграду. Она бывала и в Афганистане, и других горячих точках. Мы на стороне своей родины!» — сказала Броневицкая.

Как живет Эдита Пьеха сейчас

После начала пандемии COVID-19 Эдита Пьеха прекратила концертную деятельность. По словам её внучки Эрики Быстровой, певица устала от публичности и приняла решение сосредоточиться на спокойной жизни. Сегодня Эдита Пьеха живёт в загородном доме в деревне Северная Самарка Ленинградской области. В 2023 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило ей звание почётного гражданина города.

Артистка часто гуляет и следит за своим здоровьем. Весной 2025 года появилась информация, что у Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонию. Однако ее помощница опровергла эти слухи.

«Она нормально себя чувствует, так что информация не соответствует действительности. Никакого ухудшения нет. Даже нет никакого повода, все как было», — заявила она.

Внук певицы Стас Пьеха рассказал, что часто навещает бабушку. Он отметил, что она часто любит петь дома, но возвращаться на сцену не хочет.
Дайана Хусинова

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