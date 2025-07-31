Любовник Полины Дибровой подал на развод и требует оставить детей у себя
Роман Товстик, любовник Полины Дибровой, подал на развод с женой и собирается бороться за право воспитывать шестерых детей.
За несколько дней он инициировал два судебных процесса: 21 июля — развод, а 25 июля — спор о месте проживания детей. Сам процесс развода пройдет в мировом суде, что означает, что делить миллиардное имущество бизнесмен не планирует.
Подробнее об этом рассказывает Telegram-канал Светский хроник.
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