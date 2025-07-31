«Смогу жить за его счет»: юная невеста Лепса строит планы после свадьбы

31 июля 2025, 14:58

19-летняя невеста Лепса заявила, что сможет жить за счет певца после их свадьбы

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

19-летняя невеста Григория Лепса заявила, что после свадьбы планирует жить за счет артиста, но сейчас их бюджет раздельный. Об этом сообщает издание «Страсти».





По словам девушки, слухи о финансовых трудностях ее семьи распространила Виктория Боня. Она пояснила, что ее отец запретил матери общаться с телеведущей, из-за чего последняя попыталась отомстить.

«Когда моя мама вышла замуж, мой папа запретил ей общаться с Викторией Боней. Поэтому, наверное, она обиделась», — считает Аврора.

«Мы очень часто смеемся, что теперь не Аврора Киба с Лепсом из-за денег, а Лепс с Авророй Кибой из-за денег», — пошутила она.

«Он меня балует, но у нас раздельный бюджет. Вот когда он будет моим мужем, тогда только я смогу жить за его счет», — заверила суженая исполнителя.