«Смогу жить за его счет»: юная невеста Лепса строит планы после свадьбы
19-летняя невеста Лепса заявила, что сможет жить за счет певца после их свадьбы
19-летняя невеста Григория Лепса заявила, что после свадьбы планирует жить за счет артиста, но сейчас их бюджет раздельный. Об этом сообщает издание «Страсти».
По словам девушки, слухи о финансовых трудностях ее семьи распространила Виктория Боня. Она пояснила, что ее отец запретил матери общаться с телеведущей, из-за чего последняя попыталась отомстить.
«Когда моя мама вышла замуж, мой папа запретил ей общаться с Викторией Боней. Поэтому, наверное, она обиделась», — считает Аврора.Избранница артиста подчеркнула, что ее семья никогда не сталкивалась с долгами, а также имеет недвижимость, включая два дома, о которых ранее не упоминалось в СМИ.
«Мы очень часто смеемся, что теперь не Аврора Киба с Лепсом из-за денег, а Лепс с Авророй Кибой из-за денег», — пошутила она.Однако Киба не исключает, что в будущем будет больше полагаться певца, когда станет его законной супругой. Сам Лепс, по-видимому, не против такого положения вещей, так как часто делает своей возлюбленной дорогие подарки.
«Он меня балует, но у нас раздельный бюджет. Вот когда он будет моим мужем, тогда только я смогу жить за его счет», — заверила суженая исполнителя.К слову, ранее девушка высказалась о тайной свадьбе с артистом. Поклонники уверены: торжество состоялось, поскольку Аврора называла себя «счастливой женой».