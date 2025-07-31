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«Все равно красавчик»: Джейсон Момоа впервые за шесть лет сбрил бороду

Актер Джейсон Момоа впервые за шесть лет сбрил бороду для фильма «Дюна»
Джейсон Момоа (Фото: Инстаграм*/prideofgypsies)

Американский актер Джейсон Момоа впервые за несколько лет полностью сбрил бороду. В личном блоге он показал видео преображения, на которое решился ради съемок в третьей части «Дюны».



Несмотря на то, что 45-летний артист оказался не в восторге от гладкого лица, он с юмором отнесся к изменениям во внешности.

«Черт возьми, я ненавижу это! Только ради тебя, Дени», — обратился он к режиссеру Дени Вильневу.
Поклонники по-разному отреагировали на новый образ звезды «Аквамена». Одни писали, что он стал выглядеть моложе, другие признались, что им больше нравился прежний Момоа. Впрочем, нашлись и те, кто находит актера привлекательным в любом виде.
«Ты все равно красавчик», — написал один из преданных фанатов.
В последний раз его видели без бороды четыре года назад, когда на экраны вышла первая часть «Дюны». Его возвращение к роли мастера меча Дункана Айдахо уже подтверждено создателями проекта.

*Запрещен в РФ
Лидия Пономарева

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