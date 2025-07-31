«Все равно красавчик»: Джейсон Момоа впервые за шесть лет сбрил бороду

31 июля 2025, 15:31

Актер Джейсон Момоа впервые за шесть лет сбрил бороду для фильма «Дюна»

Джейсон Момоа (Фото: Инстаграм*/prideofgypsies)

Американский актер Джейсон Момоа впервые за несколько лет полностью сбрил бороду. В личном блоге он показал видео преображения, на которое решился ради съемок в третьей части «Дюны».





Несмотря на то, что 45-летний артист оказался не в восторге от гладкого лица, он с юмором отнесся к изменениям во внешности.

«Черт возьми, я ненавижу это! Только ради тебя, Дени», — обратился он к режиссеру Дени Вильневу.

«Ты все равно красавчик», — написал один из преданных фанатов.