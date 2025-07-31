«Все равно красавчик»: Джейсон Момоа впервые за шесть лет сбрил бороду
Актер Джейсон Момоа впервые за шесть лет сбрил бороду для фильма «Дюна»
Американский актер Джейсон Момоа впервые за несколько лет полностью сбрил бороду. В личном блоге он показал видео преображения, на которое решился ради съемок в третьей части «Дюны».
Несмотря на то, что 45-летний артист оказался не в восторге от гладкого лица, он с юмором отнесся к изменениям во внешности.
«Черт возьми, я ненавижу это! Только ради тебя, Дени», — обратился он к режиссеру Дени Вильневу.Поклонники по-разному отреагировали на новый образ звезды «Аквамена». Одни писали, что он стал выглядеть моложе, другие признались, что им больше нравился прежний Момоа. Впрочем, нашлись и те, кто находит актера привлекательным в любом виде.
«Ты все равно красавчик», — написал один из преданных фанатов.В последний раз его видели без бороды четыре года назад, когда на экраны вышла первая часть «Дюны». Его возвращение к роли мастера меча Дункана Айдахо уже подтверждено создателями проекта.
*Запрещен в РФ