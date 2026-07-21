От «Интердевочки» до базы «Миротворца*»: три развода, роковой выкидыш и жизнь народной артистки Ирины Розановой без детей
Актрисе, известной зрителям по ярким ролям в картинах «Интердевочка», «Анкор, ещё анкор!», «Фурцева» и десяткам других фильмов, Ирине Розановой 22 июля исполняется 65 лет. Сегодня она — одна из самых востребованных актрис российского кино и телевидения, но её путь к успеху был непростым. В ранней молодости девушка из провинции едва не оставила мечту об актёрстве после жёсткой критики столичного педагога. О тернистом пути к славе, трёх браках и скандале вокруг «Крымского моста» расскажет «Радио 1».
Ранние годы: «Сцена была у меня в крови»Ирина Розанова родилась 22 июля 1961 года в Пензе в семье артистов. Мать, Зоя Белова, служила в театре, а отец, Юрий Розанов, был актёром и режиссёром. Маленькая Ира с детства впитывала атмосферу сцены: мама играла в спектаклях до последних недель беременности. После переезда семьи в Рязань родители много работали, а воспитанием девочки занималась няня Елизавета Тихонова. Она первой заметила талант ребёнка, рассказывала сказки и поддерживала её мечты о сцене. Уже в пять лет Ирина впервые вышла на сцену в эпизодической роли ребёнка.
«У нас дома хранится черно-белая фотография. 1961 год. На снимке — моя мама играет Лизу Протасову в спектакле "Дети солнца" по Горькому. На обратной стороне карточки надпись: "Доченька, вот с этого момента началась твоя творческая судьба"», — делилась Розанова в беседе с изданием «7 дней».
Первые неудачи и путь к успехуПосле школы Ирина решила поступать сразу во все театральные вузы Москвы, однако провал в Щепкинском училище стал для неё серьёзным ударом. Она вернулась в Рязань и устроилась костюмером в театр, продолжая готовиться к повторным вступительным.
Год спустя её упорство было вознаграждено: Розанова поступила в ГИТИС, в мастерскую Оскара Ремеза. Именно там началось её восхождение в профессию.
Работа в театреНа втором курсе ГИТИСа Розанову заметили в Театре имени Маяковского. Затем были Театр-студия «Человек», Театр на Малой Бронной и легендарный Ленком под руководством Марка Захарова. За десятилетие на сцене она сыграла десятки ярких ролей: Изабеллу в «Иллюзии», Настасью Филипповну в «Идиоте», Елену Андреевну в «Лешем».
Кинематограф: всероссийская слава и «Интердевочка»На экран Ирина Розанова впервые вышла в 1984 году в телефильме Александра Калягина «Подружка моя». Следующие роли в «Алый камень» и «Жизнь Клима Самгина» закрепили её успех. Настоящая всенародная популярность пришла после «Интердевочки» Петра Тодоровского, где она сыграла Симону-Гулливер. Образ дерзкой и уязвимой героини сделал её любимицей зрителей.
Позже актриса снималась у Тодоровского в «Анкор, ещё анкор!», где её партнёром стал Евгений Миронов.
«Я тогда бросила курить, заедала стрессы сладким и весила 85 килограммов. Тодоровский увидел меня и воскликнул: "Они же в то время такими и были!" — имея в виду офицерских женщин. Но если Петра Ефимовича моя фигура сильно радовала, то саму меня — наоборот. Я переживала страшно, просто боялась смотреть в зеркало, потому что видела там только тело, много тела. Женю Миронова, этого кузнечика, я боялась раздавить своей грудью», — рассказывала актриса.
Встреча с Аленом Делоном и работа во ФранцииВ 2012 году Розанова сыграла в новелле фильма «С новым годом, мамы!», где она сыграла с Аленом Делоном. По воспоминаниям актрисы, французская галантность её поразила: при встрече Делон подарил ей две розы, которые она сохранила как гербарий.
«Во Франции, конечно, фантастическое отношение к женщине. Там у меня был гример Жюль, который работал с известными актерами. Жюль трудится над моим гримом, и тут на съемочную площадку приходит Ален Делон. Я взметнулась: "Пора заканчивать!". А Жюль попросил переводчицу передать мне: "Скажите Ирине, что во Франции неважно — Делон или не Делон: если женщине нужно два-три часа на грим, ее все будут ждать"», — рассказала артистка в интервью «Аргументы и Факты».
Личная жизнь: три брака и одиночествоАктриса была трижды замужем. Первым супругом стал однокурсник Евгений Каменькович, но брак продлился недолго: мужчина полюбил другую и ушел. Вторым мужем был продюсер Тимур Вайнштейн. Однако после выкидыша, который случился у Ирины, их союз тоже распался. Третий брак с кинооператором Григорием Беленьким также закончился разводом.
Следующим гражданским мужем звезды стал режиссёр Бахтиёр Худойназаров. Он звал Ирину замуж, но четвёртого штампа в паспорте актриса не пожелала. Позже она была рядом с ним до последних дней в Берлине, когда он тяжело болел. Помимо этих союзов, актрисе приписывали романы с Александром Абдуловым, Арменом Джигарханяном и Петром Тодоровским, но она сама ни один из них не подтверждала. Сегодня Ирина Розанова живёт одна, детей у неё нет.
Украина и скандалы вокруг «Крымского моста»В 2017 году Ирина Розанова участвовала в съёмках мини-сериала «Девичник», которые проходили в Крыму. В интервью актриса тепло отзывалась о регионе, назвав Крым «пространством своей души».
«Крым — давно родное для меня место. Еще до съемок. Пространство моей души. С родителями-актерами часто бывала здесь. Потом много снималась в Ялте», — делилась она воспоминаниями.Год спустя Розанова снялась в фильме Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!». Картина рассказывала о событиях в Одессе на фоне строительства Крымского моста. После премьеры актриса положительно отзывалась о проекте.
В 2019 году она сыграла в фильме Валерия Тодоровского «Одесса». Хотя съёмки проходили на «Мосфильме», Розанова отмечала, что декорации выглядели настолько правдоподобно, что их до сих пор используют для других проектов.
«Гражданские ссоры — это большая беда. Когда происходят катаклизмы, прежде всего жалко людей. И лично для меня это трагедия. Я на Украине в детстве очень часто бывала», — говорила актриса в интервью ТАСС.В 2021 году Розанова резко сменила свою позицию по отношению к проекту «Крымский мост», заявив, что в тот период не следила за политической обстановкой и не до конца понимала, на что соглашается. СМИ также сообщали, что её имя оказалось в базе украинского сайта «Миротворец»*.
Ирина Розанова сегодня: новые роли и жизнь вне сценыСегодня, в 64 года, Ирина Розанова живёт одна. Всю свою нерастраченную материнскую любовь она отдаёт племянникам.
«Племяшки возвращают меня в реальный мир — заставляют отдохнуть, съездить куда-нибудь, на что-то посмотреть. Сейчас вот появилась любовь к провинциальным российским городам», — рассказывала актриса в интервью «Экспресс-газете».Розанова продолжает активно сниматься. В 2025 году вышли проекты с её участием: «ВИА "Васильки"», «Почка-3», «Семейное счастье» и «Сергий против нечисти. Зов предков». В 2026 году еще увидели свет картины «Адвокаты», «Доктор Гаф». И в производстве находятся «Любвеобильный», «Любовь по Фрейду», «Моя Африка» и «Три струны».