21 июля 2026, 12:10

Ирина Розанова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актрисе, известной зрителям по ярким ролям в картинах «Интердевочка», «Анкор, ещё анкор!», «Фурцева» и десяткам других фильмов, Ирине Розановой 22 июля исполняется 65 лет. Сегодня она — одна из самых востребованных актрис российского кино и телевидения, но её путь к успеху был непростым. В ранней молодости девушка из провинции едва не оставила мечту об актёрстве после жёсткой критики столичного педагога. О тернистом пути к славе, трёх браках и скандале вокруг «Крымского моста» расскажет «Радио 1».





Содержание Ранние годы: «Сцена была у меня в крови» Первые неудачи и путь к успеху Работа в театре Кинематограф: всероссийская слава и «Интердевочка» Встреча с Аленом Делоном и работа во Франции Личная жизнь: три брака и одиночество Украина и скандалы вокруг «Крымского моста» Ирина Розанова сегодня: новые роли и жизнь вне сцены

Ранние годы: «Сцена была у меня в крови»

«У нас дома хранится черно-белая фотография. 1961 год. На снимке — моя мама играет Лизу Протасову в спектакле "Дети солнца" по Горькому. На обратной стороне карточки надпись: "Доченька, вот с этого момента началась твоя творческая судьба"», — делилась Розанова в беседе с изданием «7 дней».

Первые неудачи и путь к успеху

Ирина Розанова (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Работа в театре

Кинематограф: всероссийская слава и «Интердевочка»

Ирина Розанова (фото: кадр из фильма «Интердевочка»)

«Я тогда бросила курить, заедала стрессы сладким и весила 85 килограммов. Тодоровский увидел меня и воскликнул: "Они же в то время такими и были!" — имея в виду офицерских женщин. Но если Петра Ефимовича моя фигура сильно радовала, то саму меня — наоборот. Я переживала страшно, просто боялась смотреть в зеркало, потому что видела там только тело, много тела. Женю Миронова, этого кузнечика, я боялась раздавить своей грудью», — рассказывала актриса.

Встреча с Аленом Делоном и работа во Франции

«Во Франции, конечно, фантастическое отношение к женщине. Там у меня был гример Жюль, который работал с известными актерами. Жюль трудится над моим гримом, и тут на съемочную площадку приходит Ален Делон. Я взметнулась: "Пора заканчивать!". А Жюль попросил переводчицу передать мне: "Скажите Ирине, что во Франции неважно — Делон или не Делон: если женщине нужно два-три часа на грим, ее все будут ждать"», — рассказала артистка в интервью «Аргументы и Факты».

Личная жизнь: три брака и одиночество

Украина и скандалы вокруг «Крымского моста»

«Крым — давно родное для меня место. Еще до съемок. Пространство моей души. С родителями-актерами часто бывала здесь. Потом много снималась в Ялте», — делилась она воспоминаниями.

Ирина Розанова и Тигран Кеосаян (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Гражданские ссоры — это большая беда. Когда происходят катаклизмы, прежде всего жалко людей. И лично для меня это трагедия. Я на Украине в детстве очень часто бывала», — говорила актриса в интервью ТАСС.

Ирина Розанова сегодня: новые роли и жизнь вне сцены

«Племяшки возвращают меня в реальный мир — заставляют отдохнуть, съездить куда-нибудь, на что-то посмотреть. Сейчас вот появилась любовь к провинциальным российским городам», — рассказывала актриса в интервью «Экспресс-газете».