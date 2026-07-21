Гуф попал в больницу после выступления на Пхукете

21 июля 2026, 10:11

Гуф (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Рэпер Гуф оказался в медицинском учреждении в Таиланде. Музыкант опубликовал несколько видео в своих соцсетях из больницы, однако детали травмы раскрывать не стал.