Гуф попал в больницу после выступления на Пхукете
Рэпер Гуф оказался в медицинском учреждении в Таиланде. Музыкант опубликовал несколько видео в своих соцсетях из больницы, однако детали травмы раскрывать не стал.
По словам одной из зрительниц, исполнитель рассказал о случившемся со сцены. Перед концертом он якобы упал в бассейн на вилле и сломал ребро. Выступление состоялось 18 июля 2026 года в лаундж-баре SHAMAN PHUKET в районе Банг Тао.
Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, родился 23 сентября 1979 года в Москве. Часть детства будущий рэпер провел в Китае, где жил вместе с родителями. Первую композицию он записал в 19-летнем возрасте, однако широкую известность в хип-хоп-среде получил лишь спустя два года. За время карьеры артист не раз становился героем скандалов. В 2017 году он представил трек «Привет, Андрей», адресованный бывшему приятелю. В песне Гуф обвинил мужчину по имени Андрей в предательстве и предложил публично выяснить отношения, но ответа так и не получил.
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