21 июля 2026, 11:50

SHOT: Анна Седокова отменила концерт в Москве из-за пустого зала

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова отменила концерт в Москве из-за пустого зала: за четыре дня до выступления продана лишь треть билетов. Об этом пишет SHOT.