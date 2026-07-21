Анна Седокова отменила концерт в Москве из-за пустого зала
Анна Седокова отменила концерт в Москве из-за пустого зала: за четыре дня до выступления продана лишь треть билетов. Об этом пишет SHOT.
Концерт певицы, запланированный на эту субботу в московском клубе Magnus Locus, был отменён по решению команды артистки из-за слабых продаж билетов. В настоящее время решается, будет ли выступление перенесено на другую дату или окончательно отменено.
Билеты стоили от пяти до 13 тысяч рублей. Уточняется, что из 110 доступных мест было продано лишь 38. Если бы концерт прошёл при полном аншлаге, Седокова могла бы заработать около 1 миллиона рублей.
Согласно информации источника, популярность певицы заметно снизилась из-за продолжительных скандалов после смерти Яниса Тиммы. Седокова продолжает судебные разбирательства с семьёй баскетболиста.
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