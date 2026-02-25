25 февраля 2026, 13:11

Видео: пресс-служба ЦСП «Витязь»

ЦСП «Витязь» объявил о наборе в штурмовое подразделение и профильные специальности — от операторов БПЛА до сапёров и медиков. Кандидатам обещают многомиллионные выплаты, статус военнослужащего с первого дня и комплексную подготовку перед отправкой на практику. Подробности — в материале «Радио 1».





Контракт с ЦСП «Витязь»: 3 миллиона на старте и статус с первого дня

Кого ищут: от спецназа до IT-специалистов

Открытые вакансии: БПЛА, РЭБ, сапёры и медики

Фото: iStock/DIMUSE

Зарплаты, бонусы и выплаты за уничтожение техники

Льготы для ветеранов боевых действий