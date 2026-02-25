ЦСП «Витязь» объявил о наборе в штурмовое подразделение
Видео: пресс-служба ЦСП «Витязь»
ЦСП «Витязь» объявил о наборе в штурмовое подразделение и профильные специальности — от операторов БПЛА до сапёров и медиков. Кандидатам обещают многомиллионные выплаты, статус военнослужащего с первого дня и комплексную подготовку перед отправкой на практику. Подробности — в материале «Радио 1».
Контракт с ЦСП «Витязь»: 3 миллиона на старте и статус с первого дня
Центр специального назначения «Витязь» приглашает желающих вступить в штурмовое подразделение. Среди основных задач — выполнение боевых заданий, взаимодействие с другими подразделениями, применение штатного вооружения и специального снаряжения.
Заключившие контракт получают 3 000 000 рублей при подписании, статус военнослужащего с первого дня, заработную плату и государственное обеспечение. В центре подчёркивают, что к практике допускают только после полного освоения программы подготовки, которая длится один месяц. Обучение и сопровождение организованы на всех этапах службы.
Кого ищут: от спецназа до IT-специалистов
В подразделение требуются кандидаты в возрасте от 18 до 45 лет с высшим или средним профессиональным образованием. Приоритет у тех, кто имеет опыт военной службы в подразделениях специального назначения, либо в IT, электронике и радиотехнике.
Среди обязательных требований — отсутствие серьёзных ограничений по здоровью, готовность к контракту и соблюдение правил безопасности, умение работать в команде, стрессоустойчивость и ответственность.
Открытые вакансии: БПЛА, РЭБ, сапёры и медики
В числе открытых позиций — операторы ударных и разведывательных БПЛА, сапёры, операторы РЭБ/РЭР/РЛС, операторы связи, медики и санитарные инструкторы, водители, а также инструкторы-аналитики.
Отдельное направление — служба по контракту оператором БПЛА. Кандидатам обещают комплексное обучение управлению беспилотниками с последующей сертификацией, статус военнослужащего уже с первого дня обучения и гарантированные выплаты. Подготовка включает базовый курс, практические занятия и экзамены. По итогам выдаются сертификаты, а специалисты получают навыки управления БПЛА, навигации, обеспечения безопасности полётов и работы с полётным программным обеспечением.
Практика проходит на реальных проектах при поддержке наставников и команды.
Зарплаты, бонусы и выплаты за уничтожение техники
Для участников СВО предусмотрены федеральная единовременная выплата в размере 400 000 рублей и единовременная выплата от Московской области — 2 600 000 рублей. Также заявлены поощрительные выплаты и ведомственные знаки отличия, академический отпуск с сохранением рабочего места или учёбы, медицинское и психологическое сопровождение, помощь в адаптации к службе.
Дополнительно предусмотрены выплаты за уничтожение значимых вражеских объектов. Так, за захват пусковой установки HIMARS (MLRS, MARS), танков «Абрамс», «Леопард» или «Челленджер» предусмотрен 1 000 000 рублей. За уничтожение танка «Абрамс», «Леопард» или «Челленджер» — 500 000 рублей. За уничтожение самолёта, ПУ HIMARS или «Точка-У» — от 300 000 до 500 000 рублей.
Также предусмотрены выплаты за уничтожение плавсредств (от 30 000 до 300 000 рублей в зависимости от водоизмещения), танков — 100 000 рублей, БМП, БТР, САО — 50 000 рублей, БПЛА — от 5 000 до 50 000 рублей, а также за уничтожение путепроводов, мостов, дамб, железнодорожных станций, портов, защищённых командных пунктов и складов — 300 000 рублей.
Льготы для ветеранов боевых действий
После получения статуса ветерана боевых действий предусмотрены дополнительные меры поддержки: ежемесячная выплата в размере 2400–3000 рублей, компенсация 50% расходов на жильё, социальная карта для бесплатного проезда, возможность обучения на бюджетной основе в вузах, отпуск в удобное время.
Также заявлены путёвки в санаторий с оплатой проезда к месту лечения, бесплатная газификация, бесплатные протезы, снижение транспортного налога на 50% и скидка 50% на проезд по водному транспорту Московской области.