«Следы ведут туда»: В ГД рассказали, откуда Украина может получить ядерное оружие
Депутат Журавлев: ФРГ передала бы Украине ядерное оружие, если бы оно у нее было
Германия, Италия и Нидерланды могли бы снабдить Украину ядерным оружием, но его у них нет. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Ранее СВР сообщила, что Париж и Лондон хотят передать Украине ядерное оружие под предлогом ее собственной разработки для усиления позиции на мирных переговорах. Германия же отказалась участвовать в этой опасной авантюре.
По словам Журавлева, у Украины есть потенциал для создания собственного ядерного оружия, однако в настоящий момент страна на это не способна. Если у Киева вдруг появится такая бомба, можно точно утверждать, что она будет иностранного происхождения.
«В Европе ядерное оружие есть у Великобритании и Франции, поэтому следы ведут прежде всего туда. Уверен, что не отказались бы сотрудничать с киевским режимом Германия, Италия, Нидерланды — только вот у этих стран собственной ядерки никогда и не было», — сказал Журавлев «Газете.Ru».
В свою очередь военный эксперт, начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов заявил Общественной Службе Новостей, что Лондон и Париж хотят тайно передать Украине ядерное оружие, поскольку проигрывают в конфликте с Россией и готовы на крайние меры.
«Мы понимаем, что киевский режим загнан сейчас в угол и находится в ситуации цугцванга, когда любой ход только ухудшает существующее положение. Поэтому такой режим способен на провокации и применение ядерных зарядов против российской стороны», — отметил эксперт.
Так, по словам Самойлова, напряженность растет. Лондон, Париж и Киев понимают, что они проигрывают эту войну, а возможность применения ядерного оружия становится все более реальной.