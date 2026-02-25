25 февраля 2026, 13:32

Депутат Журавлев: ФРГ передала бы Украине ядерное оружие, если бы оно у нее было

Фото: iStock/KREMLL

Германия, Италия и Нидерланды могли бы снабдить Украину ядерным оружием, но его у них нет. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.





Ранее СВР сообщила, что Париж и Лондон хотят передать Украине ядерное оружие под предлогом ее собственной разработки для усиления позиции на мирных переговорах. Германия же отказалась участвовать в этой опасной авантюре.



По словам Журавлева, у Украины есть потенциал для создания собственного ядерного оружия, однако в настоящий момент страна на это не способна. Если у Киева вдруг появится такая бомба, можно точно утверждать, что она будет иностранного происхождения.





«В Европе ядерное оружие есть у Великобритании и Франции, поэтому следы ведут прежде всего туда. Уверен, что не отказались бы сотрудничать с киевским режимом Германия, Италия, Нидерланды — только вот у этих стран собственной ядерки никогда и не было», — сказал Журавлев «Газете.Ru».

«Мы понимаем, что киевский режим загнан сейчас в угол и находится в ситуации цугцванга, когда любой ход только ухудшает существующее положение. Поэтому такой режим способен на провокации и применение ядерных зарядов против российской стороны», — отметил эксперт.