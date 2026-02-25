25 февраля 2026, 09:36

Армия России наращивает давление сразу на нескольких направлениях, в то время как Киев сталкивается с новыми ударами — как на фронте, так и в политическом поле. На этом фоне Европа готова пойти на шаг, который может изменить ход конфликта, а в ООН разгораются ожесточённые споры о национальной идентичности и ядерной угрозе. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Наступление и зачистки: от Курской дуги до Константиновки «С двух снарядов мы остановили»: бои под Красноармейском Ночная атака 69 БПЛА и удары по регионам Дезертиры в штурме и стрельба в Кривом Роге «Если формально — я украинец»: перепалка в ООН Британия и Франция намерены поставить Украине ядерное оружие Переговоры во Флориде и «молодцы» в борьбе с коррупцией

Наступление и зачистки: от Курской дуги до Константиновки

«Дальнейшее движение группировки в сторону Любицкого позволит перерезать трассу, соединяющую Орехов с Новониколаевкой. Кроме того, на этом участке фронта противник активно контратакует, пытаясь ударить в стык между границами Днепропетровской и Запорожской областей. Атаки идут в основном в районе Терноватого. Тем не менее приграничье остаётся под контролем российских войск».

«Идут бои в самом городе: там продолжается зачистка района ж/д вокзала с продвижением к центру города. Штурмовые группы помимо южных окраин заходят уже с запада от освобождённого села Бересток и с востока в район улицы Минской давят от Новодмитровки. Северо-восточнее Константиновки — от Миньковки и Приволья, которые бойцы Добровольческого корпуса МО РФ освободили накануне, — идёт давление дальше, на Голубовку».

«С двух снарядов мы остановили»: бои под Красноармейском

«С двух снарядов мы остановили вражескую технику, а третьим и четвертым попали уже прямиком — техника была полностью уничтожена», — поделился «Метис» в беседе с РИА Новости.

«Дал свои документы на украинской стороне. Они забивают мои данные. Целый компьютерный монитор засветился красным. Все. Меня уже с границы не выпустили, отвезли в Ужгород, в ТЦК», — рассказал военнопленный.

Ночная атака 69 БПЛА и удары по регионам

«Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы уничтожили два украинских беспилотника».

Дезертиры в штурме и стрельба в Кривом Роге

«Если формально — я украинец»: перепалка в ООН

«Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков, пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан украинский постпред при ООН Андрей Мельник», — заявил Небензя.

Британия и Франция намерены поставить Украине ядерное оружие

«В зону риска будут неминуемо втянуты и народы Великобритании и Франции, ведь в Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с ядерной доктриной РФ агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение».

«Публичные элиты Британии, Франции и других стран ЕС деградировали настолько, что не способны осознавать, к чему такой шаг приведёт. И искренне полагают, что все издержки будет нести их прокси в лице т.н. Украины, а ядерные удары по Европе невозможны, потому что невозможны».

Переговоры во Флориде и «молодцы» в борьбе с коррупцией

«Как я уже упоминал, наши встречи не ограничиваются Женевой. Я действительно считаю, что Рустем сможет приехать во Флориду для встречи с нами вскоре после этого. Мы планируем трёхстороннюю встречу», — заявил Уиткофф.

«Это ложь, что на Украине коррупции больше, чем в других европейских государствах. Есть, но она есть и в каждой стране Европы. Хочется, чтобы мы признавали наши слабые места, но при этом не теряли достоинства и не говорили, что у нас есть, а у других нет. То, что мы с ней боремся, я считаю, что мы молодцы».