Зеленский назвал себя «молодцом», Небензя высказался об украинской фамилии, а ВС РФ продолжают наступление: последние новости СВО на 25 февраля
Армия России наращивает давление сразу на нескольких направлениях, в то время как Киев сталкивается с новыми ударами — как на фронте, так и в политическом поле. На этом фоне Европа готова пойти на шаг, который может изменить ход конфликта, а в ООН разгораются ожесточённые споры о национальной идентичности и ядерной угрозе. Подробности – в материале «Радио 1».
Наступление и зачистки: от Курской дуги до Константиновки
Российские войска продолжают активные действия в приграничных районах и на территории Донбасса. Вблизи Курской области артиллеристы и операторы БПЛА группировки «Север» нанесли удары по позициям ВСУ у Рыжевки и Искрисковщины, одновременно развивая наступление в Сумской области — в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах. Продвижение вынуждает украинские власти объявлять эвакуацию населённых пунктов, расположенных вблизи Сум.
За сутки, по сведениям военных, на этом направлении уничтожены гаубица «Богдана-Б», бронемашины, внедорожники, станция РЭБ, пункты управления БПЛА и склады, а также ликвидировано свыше 120 украинских военнослужащих.
В Запорожской области освобождено село Риздвянка северо-западнее Гуляйполя. Военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале отмечает:
«Дальнейшее движение группировки в сторону Любицкого позволит перерезать трассу, соединяющую Орехов с Новониколаевкой. Кроме того, на этом участке фронта противник активно контратакует, пытаясь ударить в стык между границами Днепропетровской и Запорожской областей. Атаки идут в основном в районе Терноватого. Тем не менее приграничье остаётся под контролем российских войск».
В Донецкой Народной Республике продолжаются ожесточённые бои за Константиновку. Военкор Павел Кукушкин сообщает о продвижении штурмовых групп в городской застройке:
«Идут бои в самом городе: там продолжается зачистка района ж/д вокзала с продвижением к центру города. Штурмовые группы помимо южных окраин заходят уже с запада от освобождённого села Бересток и с востока в район улицы Минской давят от Новодмитровки. Северо-восточнее Константиновки — от Миньковки и Приволья, которые бойцы Добровольческого корпуса МО РФ освободили накануне, — идёт давление дальше, на Голубовку».
Сообщается о зачистке Никифоровки и поднятии российского флага над Липовкой. Главной задачей на участке называется выход к Рай-Александровке.
«С двух снарядов мы остановили»: бои под Красноармейском
На Красноармейском направлении артиллеристы ВС РФ уничтожили американскую бронемашину Bradley. Как рассказал механик-водитель 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным «Метис», цель была обнаружена благодаря данным операторов БПЛА.
«С двух снарядов мы остановили вражескую технику, а третьим и четвертым попали уже прямиком — техника была полностью уничтожена», — поделился «Метис» в беседе с РИА Новости.
На этом же направлении в плен сдался гражданин Венгрии и Украины Альберт Роман, мобилизованный в ВСУ. По его словам, при попытке пересечения границы личные сведения о нём «засветились» в системе.
«Дал свои документы на украинской стороне. Они забивают мои данные. Целый компьютерный монитор засветился красным. Все. Меня уже с границы не выпустили, отвезли в Ужгород, в ТЦК», — рассказал военнопленный.
Мужчина подчеркнул, что, имея украинский паспорт, не считает себя гражданином этой страны.
Ночная атака 69 БПЛА и удары по регионам
За ночь средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 69 беспилотников над регионами России. Двадцать четыре — над Брянской областью, восемнадцать — над Крымом, четырнадцать — над Смоленской областью, по три — над Тульской и Орловской областями, три — над Чёрным морем, а также по одному — над Курской, Калужской, Белгородской областями и Московским регионом.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале сообщил о двух уничтоженных БПЛА:
«Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы уничтожили два украинских беспилотника».
Предварительно, пострадавших и разрушений нет, однако в регионе сохраняется опасность атак.
Дезертиры в штурме и стрельба в Кривом Роге
В Сумской области, по информации источников, украинское командование направило в атаку группу, укомплектованную дезертирами и принудительно мобилизованными из состава 225-го отдельного штурмового полка. Бои произошли в районе Андреевки, а сама группа была уничтожена комплексным огневым поражением.
Тем временем в Кривом Роге сотрудники ТЦК, по данным блогера Анатолия Шария, открыли стрельбу в жилом районе. Он сообщил, что был застрелен мужчина, однако подтверждения этому нет. Украинские СМИ пишут о драке, в результате которой пострадал отец военнообязанного и сотрудник центра, получивший ножевое ранение. В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации, где мужчин насильно заталкивают в микроавтобусы.
«Если формально — я украинец»: перепалка в ООН
На заседании Совбеза ООН разгорелся спор между постпредом РФ Василием Небензей и замглавы МИД Украины Марьяной Беца.
«Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков, пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан украинский постпред при ООН Андрей Мельник», — заявил Небензя.
В ответ Беца обвинила его в имитации украинской идентичности и отвергла тезис о едином народе.
Британия и Франция намерены поставить Украине ядерное оружие
Москва заявила о планах Лондона и Парижа вооружить Киев ядерным оружием. Василий Небензя назвал такие намерения безответственными и противоправными, подчеркнув, что ряд западных стран, включая Берлин, отказались участвовать в инициативе.
В Совете Федерации предупредили:
«В зону риска будут неминуемо втянуты и народы Великобритании и Франции, ведь в Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с ядерной доктриной РФ агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение».
Военный блогер Юрий Подоляка считает, что в случае появления у Киева ядерного оружия оно будет применено. Авторы проекта «Рыбарь» добавляют:
«Публичные элиты Британии, Франции и других стран ЕС деградировали настолько, что не способны осознавать, к чему такой шаг приведёт. И искренне полагают, что все издержки будет нести их прокси в лице т.н. Украины, а ядерные удары по Европе невозможны, потому что невозможны».
В российском постпредстве при ООН заявили, что Москва располагает всеми средствами для противодействия подобным инициативам.
Переговоры во Флориде и «молодцы» в борьбе с коррупцией
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что следующий раунд трёхсторонних переговоров может пройти во Флориде в течение десяти дней. По его словам, после встречи в Женеве с главой украинской делегации Рустемом Умеровым достигнута договорённость о продолжении диалога.
«Как я уже упоминал, наши встречи не ограничиваются Женевой. Я действительно считаю, что Рустем сможет приехать во Флориду для встречи с нами вскоре после этого. Мы планируем трёхстороннюю встречу», — заявил Уиткофф.
Ранее глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что встречи в Женеве были сложными, но конструктивными.
На внутреннем фронте Владимир Зеленский отверг обвинения в масштабной коррупции:
«Это ложь, что на Украине коррупции больше, чем в других европейских государствах. Есть, но она есть и в каждой стране Европы. Хочется, чтобы мы признавали наши слабые места, но при этом не теряли достоинства и не говорили, что у нас есть, а у других нет. То, что мы с ней боремся, я считаю, что мы молодцы».
Однако параллельно разгорается скандал вокруг депутата Киевского горсовета Ольги Чайки, купившей незадекларированную Tesla. Национальное агентство по предотвращению коррупции уже заинтересовалось этой историей.