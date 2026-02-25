Четыре россиянина погибли и еще десять пострадали при атаке ВСУ
Анохин: четыре сотрудника ПАО «Дорогобуж» погибли при атаке дронов ВСУ
В Смоленской области при ночной атаке беспилотников ВСУ погибли четыре человека и десять пострадали. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале.
По его словам, все они являются сотрудниками предприятия азотных удобрений ПАО «Дорогобуж». В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, их состояние не уточняется.
«Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга», — сказал Анохин в видеообращении.Он подчеркнул, что этой ночью силы ПВО сбили над регионом 14 вражеских БПЛА. В результате удара на территории предприятия произошел пожар. На месте работают спасатели, которые локализовали очаги возгорания.
Анохин также отменил, что сейчас решается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта. Кроме того, власти пообещали оказать всю необходимую помощь родным жертв и раненых.