Четыре россиянина погибли и еще десять пострадали при атаке ВСУ

25 февраля 2026, 12:52

Анохин: четыре сотрудника ПАО «Дорогобуж» погибли при атаке дронов ВСУ

В Смоленской области при ночной атаке беспилотников ВСУ погибли четыре человека и десять пострадали. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале.





По его словам, все они являются сотрудниками предприятия азотных удобрений ПАО «Дорогобуж». В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, их состояние не уточняется.

«Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга», — сказал Анохин в видеообращении.