Назван самый популярный беспилотник российской армии, используемый в зоне СВО
Беспилотник «ПВХ-1» стал самым популярным дроном в армии РФ в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий из подразделения беспилотных систем Южного военного округа с позывным «Донор».
По словам собеседника агентства, БПЛА обладает тремя важными качествами, необходимыми для успешного выполнения боевых задач. Аппарат удобный, недорогой и прост в использовании.
«ПВХ-1» может выполнять функции ударного дрона и дистанционно минировать местность. Как утверждает «Донор», беспилотник уже несколько лет активно используется в армии, и у ВС России имеется достаточное количество этих аппаратов.
