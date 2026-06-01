Актёр Александр Филиппенко, финансировавший ВСУ, продал две квартиры в Москве
Актёр Александр Филиппенко, финансировавший ВСУ, продал две квартиры в центре Москвы после переезда в Литву. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Народный артист России уехал из страны и избавился от двух квартир в районе Патриарших прудов, находясь в Литве.
Первая квартира в Богословском переулке (55 кв. м) стоит до 55 млн рублей, вторая в Спиридоньевском переулке (110 кв. м) — более 100 млн рублей. В России у Филиппенко остаётся старый дом площадью 150 кв. м в Ново-Переделкине с семью сотками земли.
Актёр продаёт дом за 40 млн рублей, но покупателей нет. Соседи не видели его несколько лет и назвали артиста «фашистом» за критику СВО. Помимо этого, в собственности актёра сохраняется комната в 10 кв. м у Патриарших прудов, но он не продаёт эту недвижимость.
