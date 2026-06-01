Расчеты FPV-дронов уничтожили более десяти антенн ВСУ в Харьковской области
Командир взвода БПС с позывным «Бизон» сообщил, что расчеты FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за прошедшую неделю уничтожили в Харьковской области более десяти антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, после обнаружения таких объектов военные проводят доразведку целей. Затем они наносят удары по средствам связи, генераторам, обеспечивающим их питание, и личному составу подразделений связи.
«Бизон» отметил, что сокращение возможностей противника по управлению подразделениями напрямую влияет на обстановку на линии соприкосновения. Он добавил, что радиоперехваты фиксируют признаки дезорганизации у украинских военных при перебоях со связью. По его утверждению, выявлять и уничтожать замаскированные узлы связи помогает слаженная работа разведывательных и ударных беспилотников и постоянный контроль за передвижениями противника.
