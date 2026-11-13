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Творческие конфликты, позиция по СВО и проблемы со здоровьем: как живет звезда «Универа» Мария Кожевникова?

Мария Кожевникова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

14 ноября 2025 года актрисе Марии Кожевниковой исполнился 41 год. Популярность ей принесла роль Аллы Гришко в сериале «Универ». Помимо съемок, артистка занималась политикой и работала депутатом Госдумы. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Детство и семья Марии Кожевниковой

Мария Кожевникова родилась 14 ноября 1984 года в Москве. Ее отец Александр — двукратный олимпийский чемпион по хоккею. Мать Маргарита преподавала английский язык. В детстве будущая актриса занималась художественной гимнастикой. Отец настаивал на том, чтобы дочь продолжила спортивную карьеру. К 16 годам она получила звание мастера спорта, но решила посвятить себя творчеству.

«Я не видела себя никем, кроме артистки», — вспоминала Кожевникова.

Родители не сразу поддержали ее выбор. Несмотря на это, Мария настояла на своем.

Музыкальная карьера и учеба в ГИТИСе

В 2001 году Кожевникова появилась в клипе группы «Лицей» на песню «Ты станешь взрослой». В 17 лет она прошла кастинг в женскую поп-группу «Любовные истории». Коллектив создал продюсер Валерий Белоцерковский. Сотрудничество оказалось недолгим. У певицы возникали творческие разногласия с продюсером, и после очередной ссоры он расторг с ней контракт. В 2002 году Мария поступила в ГИТИС на курс Валерия Гаркалина. После ухода из группы она сосредоточилась на учебе и в 2006 году получила диплом.

Роль в «Универе» и другие фильмы Марии Кожевниковой

Первые роли в кино и сериалах Кожевникова получила во время учебы. В 2005 году она сыграла секретаршу в сериале «Адвокат». Затем начинающая артистка снялась в проектах «Кто в доме хозяин?», «И все-таки я люблю…» и историческом фильме «Слуга государев». Известность ей принес сериал «Универ». В 2008 году зрители ТНТ увидели актрису в роли студентки Аллы Гришко. После выхода ситкома у нее появились новые предложения.

Мария Кожевникова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В 2009 году Кожевникова снялась в сериале «Кремлевские курсанты», а год спустя участвовала в театральном проекте «Шикарная свадьба». В фильме «Духless» 2012 года она сыграла модель Эльвиру. В 2015 году на экраны вышла военная драма «Батальонъ» с участием артистки. Позднее она появилась в картине «Собибор» и сериале «В активном поиске».

Политическая деятельность

В 2011 году Мария Кожевникова вступила в «Молодую гвардию Единой России» и стала кандидатом в депутаты от Общероссийского народного фронта. В декабре она получила мандат депутата Госдумы VI созыва и вошла в комитет по культуре. В 2016 году актриса вновь баллотировалась, но в парламент не прошла. С 2017 года она входит в общественную палату Красногорска. После начала специальной военной операции Кожевникова заявила, что гордится своей страной. Артистка рассказывала, что много лет общалась с жителями Донбасса и знает их историю не только по новостям.

Личная жизнь: муж и дети Марии Кожевниковой

В 2009 году СМИ писали о предстоящей свадьбе Кожевниковой и челябинского предпринимателя Ильи Мительмана. Пара познакомилась годом ранее и подала заявление в ЗАГС, но до свадьбы дело не дошло. По данным прессы, причиной расставания стала ревность жениха. В 2013 году Мария обвенчалась с предпринимателем Евгением Васильевым. Супруги воспитывают четверых сыновей. Актриса говорит, что всегда хотела большую семью и не исключает пятой беременности. Кожевникова рассказывала, что во время двух беременностей столкнулась с гестационным диабетом. После родов показатели сахара пришли в норму, но она продолжает следить за здоровьем.

Возвращение в «Универ» и жизнь вне съемок

Летом 2025 года СМИ сообщили, что с артистки через суд требуют около 700 тысяч рублей за коммунальные услуги и парковку в доме на Рублевке. По данным прессы, она не оплачивала счета около года. В апреле 2026 года на ТНТ вышло продолжение сериала «Универ. 15 лет спустя». Кожевникова вернулась к роли Аллы Гришко. В последние годы актриса появляется на экране реже. По ее словам, в приоритете у нее семья, воспитание детей и домашние заботы.
Дарья Осипова

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