Творческие конфликты, позиция по СВО и проблемы со здоровьем: как живет звезда «Универа» Мария Кожевникова?
14 ноября 2025 года актрисе Марии Кожевниковой исполнился 41 год. Популярность ей принесла роль Аллы Гришко в сериале «Универ». Помимо съемок, артистка занималась политикой и работала депутатом Госдумы. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и семья Марии КожевниковойМария Кожевникова родилась 14 ноября 1984 года в Москве. Ее отец Александр — двукратный олимпийский чемпион по хоккею. Мать Маргарита преподавала английский язык. В детстве будущая актриса занималась художественной гимнастикой. Отец настаивал на том, чтобы дочь продолжила спортивную карьеру. К 16 годам она получила звание мастера спорта, но решила посвятить себя творчеству.
«Я не видела себя никем, кроме артистки», — вспоминала Кожевникова.
Родители не сразу поддержали ее выбор. Несмотря на это, Мария настояла на своем.
Музыкальная карьера и учеба в ГИТИСеВ 2001 году Кожевникова появилась в клипе группы «Лицей» на песню «Ты станешь взрослой». В 17 лет она прошла кастинг в женскую поп-группу «Любовные истории». Коллектив создал продюсер Валерий Белоцерковский. Сотрудничество оказалось недолгим. У певицы возникали творческие разногласия с продюсером, и после очередной ссоры он расторг с ней контракт. В 2002 году Мария поступила в ГИТИС на курс Валерия Гаркалина. После ухода из группы она сосредоточилась на учебе и в 2006 году получила диплом.
Роль в «Универе» и другие фильмы Марии КожевниковойПервые роли в кино и сериалах Кожевникова получила во время учебы. В 2005 году она сыграла секретаршу в сериале «Адвокат». Затем начинающая артистка снялась в проектах «Кто в доме хозяин?», «И все-таки я люблю…» и историческом фильме «Слуга государев». Известность ей принес сериал «Универ». В 2008 году зрители ТНТ увидели актрису в роли студентки Аллы Гришко. После выхода ситкома у нее появились новые предложения.
В 2009 году Кожевникова снялась в сериале «Кремлевские курсанты», а год спустя участвовала в театральном проекте «Шикарная свадьба». В фильме «Духless» 2012 года она сыграла модель Эльвиру. В 2015 году на экраны вышла военная драма «Батальонъ» с участием артистки. Позднее она появилась в картине «Собибор» и сериале «В активном поиске».