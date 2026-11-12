Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор завершил карьеру из‑за болезни
Барабанщик британской рок‑группы Duran Duran Роджер Тейлор объявил об уходе из музыки. Причиной стало прогрессирующее заболевание тиннитус (ощущение звона в ушах), пишет газета The Guardian.
В своём заявлении музыкант назвал это решение одним из самых непростых в жизни. Он также подчеркнул, что испытывает к коллегам по группе Саймону Ле Бону, Нику Роудсу и Джону Тейлору исключительно тёплые чувства.
«Игра на барабанах в группе была для меня огромной радостью. Я никогда не смогу в полной мере отблагодарить поклонников за ту любовь, которую они дарили нам все эти годы», — поделился Тейлор.Роджер Тейлор вошёл в состав Duran Duran практически с момента основания коллектива в 1978 году вместе с Ником Роудсом и Джоном Тейлором. Позднее к ним присоединились вокалист Саймон Ле Бон и гитарист Энди Тейлор. Роджер участвовал в записи первых трёх альбомов группы, которые завоевали популярность как в Великобритании, так и в США. В 1985 году после выступления на фестивале Live Aid музыкант временно покинул группу, но вернулся в её состав спустя 16 лет. С того времени он принял участие в создании ещё шести студийных альбомов.