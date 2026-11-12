Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор завершил карьеру из‑за болезни

12 ноября 2026, 23:58

Роджер Тейлор (Instagram* / @rogertaylorofficial)

Барабанщик британской рок‑группы Duran Duran Роджер Тейлор объявил об уходе из музыки. Причиной стало прогрессирующее заболевание тиннитус (ощущение звона в ушах), пишет газета The Guardian.





В своём заявлении музыкант назвал это решение одним из самых непростых в жизни. Он также подчеркнул, что испытывает к коллегам по группе Саймону Ле Бону, Нику Роудсу и Джону Тейлору исключительно тёплые чувства.



«Игра на барабанах в группе была для меня огромной радостью. Я никогда не смогу в полной мере отблагодарить поклонников за ту любовь, которую они дарили нам все эти годы», — поделился Тейлор.