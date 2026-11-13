Сбитая Александром Буйновым пенсионерка подала на певца в суд и требует 3 млн

13 ноября 2026, 09:51

Александр Буйнов (Фото: Instagram* @buinovofficial)

Пенсионерка, которую сбил Александр Буйнов, подала в суд на певца и требует три миллиона рублей за вред здоровью. Её юрист Дмитрий Соловьёв рассказал Mash, что представители артиста обещали Алле Смирновой миллион на лечение, но затем перестали выходить на связь.