Сбитая Александром Буйновым пенсионерка подала на певца в суд и требует 3 млн
Пенсионерка, которую сбил Александр Буйнов, подала в суд на певца и требует три миллиона рублей за вред здоровью. Её юрист Дмитрий Соловьёв рассказал Mash, что представители артиста обещали Алле Смирновой миллион на лечение, но затем перестали выходить на связь.
Женщина провела в больнице больше пяти месяцев и не получила извинений. Концертный директор Сергей Пудовкин заявил, что лично предлагал помочь с оплатой лечения, но пенсионерка отказалась.
Он утверждает, что Буйнов выполнил обязанности водителя: остался на месте и предлагал помощь. Это, по его словам, подтверждают запись регистратора и двое свидетелей. Происходящее мужчина называет хейтом и шантажом, а пострадавшую — «перекупили» для участия в ток-шоу.
Напомним, что певец сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье в феврале 2025 года. По словам очевидцев, что он не успел затормозить. Административное дело о нарушении ПДД закрыли летом 2026-го. Виновность Буйнова до истечения срока давности установить не успели.
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