Тяжелые потери, два развода и алкоголизм: какие проблемы со здоровьем есть у звезды шоу «6 кадров» Эдуарда Радзюкевича и что он говорил про СВО?
Эдуард Владимирович Радзюкевич — российский актер театра, кино и телевидения, режиссер, сценарист, продюсер, педагог и телеведущий. Широкую известность артист получил благодаря скетч-шоу «6 кадров», хотя еще задолго до выхода проекта занимался озвучиванием сюжетов и писал тексты для популярной программы «Сам себе режиссер». На экране Радзюкевич неизменно выглядел доброжелательным и жизнерадостным человеком, однако в реальной жизни ему пришлось пройти через тяжелые утраты, непростые испытания и борьбу с алкогольной зависимостью. 11 июля артист отмечает 61-летие. Подробнее о его судьбе — в материале «Радио 1».
Биография Эдуарда Радзюкевича: смерть матери и жизнь с бабушкойЭдуард Радзюкевич родился в Петрозаводске. Когда мальчику исполнилось всего пять лет, его мать умерла от онкологического заболевания. После трагедии отец, проходивший службу в качестве офицера, большую часть времени находился в командировках и не мог самостоятельно воспитывать детей. В результате Эдуарда отправили в Москву к бабушке и дедушке, а его старший брат оказался в школе-интернате.
Спустя годы актер с болью вспоминал последние дни, проведенные рядом с матерью.
«Мы с отцом пришли к маме в больницу, и я просил ее вернуться домой. Очень по ней скучал. А через два дня — 13 июля — ее не стало. Столько лет прошло, но и сейчас это для меня огромнейшая потеря. Несмотря на то что я взрослый человек и большую часть жизни прожил без матери, с каждым годом мне все больше и больше ее не хватает. Для меня само понятие „мать“ — это нечто святое. Я даже с одним из своих друзей прекратил общаться, увидев, как он отвратительно относится к своей маме. Ни понять, ни принять я такого не могу», — рассказывал артист.С ранних лет Эдуард серьезно занимался легкой атлетикой и мечтал продолжить семейную традицию, выбрав военную службу. Еще до окончания школы он подал документы в училище при Комитете государственной безопасности.
Будущий актер был уверен, что успешно пройдет вступительные испытания, однако медицинская комиссия признала его негодным из-за диатеза.
После неудачной попытки Радзюкевич поступил на вечернее отделение технического института. В этот период он освоил сразу несколько рабочих профессий, среди которых столярное дело и специальность слесаря-сборщика.
Учеба в театральном вузе и новая профессияК концу 1980-х годов Эдуард понял, что хочет связать свою жизнь не с технической сферой, а с творчеством. Попробовав себя на любительской сцене, он успешно сдал вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ.
Однако в тот год учебное заведение набирало курс из пятнадцати человек вместо девятнадцати, поэтому Радзюкевичу не удалось стать студентом. После этого он поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина, где продолжил обучение актерскому мастерству.
Смерть бабушки и алкогольная зависимостьОсобенно близкие отношения у Эдуарда сложились с родителями его отца. Поэтому известие о том, что бабушка тяжело заболела тем же видом рака, который когда-то унес жизнь его матери, стало для него новым серьезным ударом.
Будучи студентом, Радзюкевич совмещал учебу с уходом за родственницей. Он забрал бабушку из больницы домой и старался проводить рядом с ней как можно больше времени.
«Сначала бабушка лежала в больнице, потом я забрал ее домой. Студентом тогда был — успевал учиться и ухаживать за ней. Рак — это такое дело… Человек сгорает, как спичка. В один прекрасный день я отыграл спектакль, после которого узнал, что бабушки не стало. Вот этот момент был самым тяжелым в моей жизни. Не мог оставаться дома один — мне все время слышалось, как меня зовет бабушка. Вот так я остался один в Москве. Нищий студент…» — вспоминал актер.После похорон поддержку молодому артисту оказал художественный руководитель Юрий Авшаров. Режиссер буквально погрузил Радзюкевича в театральную работу, чтобы помочь ему пережить тяжелый период. Сам Эдуард Владимирович признавался, что именно тогда начал злоупотреблять алкоголем. Сначала, по его словам, это выглядело как обычные студенческие посиделки, однако позже проблема приобрела более серьезный характер.
«Сначала выпивали, как все студенты, а потом стало все серьезно, и я уходил в запои», — рассказывал артист.
Работа в «Сам себе режиссер» и путь к «6 кадрам»Радзюкевич неоднократно говорил, что унаследовал от матери развитую интуицию. По словам актера, он всегда чувствовал, что до 35 лет не будет активно сниматься в кино.
Долгое время артист оставался за кадром. На протяжении двенадцати лет он озвучивал сюжеты программы «Сам себе режиссер», благодаря чему его голос стал хорошо знаком многим телезрителям.
«Я 12 лет озвучивал сюжеты программы "Сам себе режиссер". И часто, едва услышав мою речь, меня спрашивали: "А это не вы говорите за кадром любительского видео?"».Позже именно этот опыт стал основой для появления знаменитого проекта «6 кадров». Эдуард отметил, что что лишь спустя длительное время родилось шоу «6 кадров». По его словам, бывший медиаменеджер, сценарист и генеральный продюсер телеканала СТС Вячеслав Муругов сделал все возможное, чтобы этот проект не закрыли, хотя распрощаться с ним хотели неоднократно, прежде чем команда доказала, что их передача — это отдельное, очень популярное явление, имеющее полное право на существование
Карьера Эдуарда Радзюкевича в кино и режиссуреПомимо участия в «6 кадрах», Эдуард Радзюкевич снялся в популярных телесериалах «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?» и «Папины дочки».
Не менее успешно он проявил себя и в режиссерской профессии. Радзюкевич работал над несколькими эпизодами сериала «Сваты», снял фильмы «Всей семьей», «Графомафия» и «All inclusive, или Все включено!».
Во время создания продолжения последней картины артист впервые попробовал себя в качестве продюсера. Позже он рассказывал, что съемочный процесс сопровождался многочисленными трудностями. Радзюкевич рассказывал, что в продолжении этой ленты он дебютировал в качестве продюсера. Он добавил, что этот опыт оказался незабываемым, после чего ему уже ничего не страшно.
«Судите сами: за две недели до начала работы над картиной мы расстались с исполнительным продюсером, и тут выяснилось, что ни у одного из актеров нет договора, а Федор Добронравов, который должен был сниматься у нас в Турции, занят на спектаклях в Москве», — вспоминал Радзюкевич.По словам артиста, он приехал к худруку театра Александру Ширвиндту и попросил отпустить Добронравова на тринадцать дней. Однако Ширвиндт согласился лишь на пять.
«Я продолжаю уговаривать, тогда Ширвиндт говорит: "И так из хорошего отношения даю пять дней, и иди вон, пока я не передумал". Пришлось перекраивать сценарий и в авральном режиме готовить эпизоды с Добронравовым, чтобы уложиться в отведенный срок. Да много чего происходило на этих съемках! Зато фильм получился хороший», — рассказывал Эдуард.Помимо работы в кино и на телевидении, Эдуард Радзюкевич активно сотрудничал с театрами. В числе его режиссерских работ — антрепризный спектакль «Ворожея, или Сеанс любовной магии».
Кроме того, с 2018 года артист занимался продюсированием телевизионной программы «Субботний вечер», продолжая совмещать работу режиссера, продюсера и актера.
Личная жизнь Эдуарда Радзюкевича: два брака и слухи о разводеПервый раз Эдуард Радзюкевич женился еще в студенческие годы. Его избранницей стала Елена Ланская. Однако семейная жизнь продлилась всего год. Супруги пришли к выводу, что слишком поспешили с решением расписаться, после чего расстались.
При этом существует и другая версия причин развода. Согласно ей, брак разрушился из-за романа артиста с сокурсницей Нонной Гришаевой. Пока Радзюкевич пытался разобраться в отношениях сразу с двумя женщинами, в итоге потерял обеих.
Со своей второй супругой режиссер познакомился значительно позже, когда уже преподавал актерское мастерство в ГИТИСе. Его студенткой была Елена Юровских. Разница в возрасте составляла 17 лет, а статус преподавателя долго не позволял артисту сделать первый шаг. По словам самого Радзюкевича, на протяжении двух лет он лишь наблюдал за девушкой и не решался начать отношения.
«Можно сказать, созревал, поскольку не верил: разве такое бывает — увидел и сразу серьезно влюбился? Потом помог случай. Мы оказались в одной компании, пообщались. Я вызвался проводить ее до дома… Вот и сопровождаю до сих пор по жизни, и дом у нас теперь общий», — рассказывал актер.В 2003 году у супругов появился сын Георгий. Рождение ребенка стало для Радзюкевича переломным моментом не только в личной жизни, но и в борьбе с алкогольной зависимостью.
«Благодарен сыну за то, что навсегда закончил с одной из самых пагубных привычек — пьянством. Как-то пришел домой в нетрезвом состоянии после спектакля, а он лежит в кроватке. Посмотрел на него, и мне вдруг стало стыдно, потому что я в жизни не видел своего отца пьяным. Я подумал: "Почему сын должен смотреть на мою пьяную рожу и слушать бред?" И вот тогда твердо решил, что завяжу. Через несколько месяцев лег в клинику и зашился. Вот уже 16 лет не пью», — делился режиссер в 2020 году.Долгое время большинство источников утверждали, что артист счастлив во втором браке. Однако спустя несколько лет появились сообщения о разводе. По информации ряда СМИ, новой избранницей Радзюкевича стала режиссер монтажа Мария Сергеенкова. В социальных сетях женщина называла актера мужем, а поклонники даже шутили, что именно благодаря ее кулинарным способностям артист заметно прибавил в весе.
Проблемы со здоровьемАктер признался, что столкнулся с серьезными проблемами опорно-двигательного аппарата. Из-за состояния здоровья он практически отказался от съемок в кино и спорта.
Зимой этого года артист сообщил, что ему предстоит операция по замене тазобедренного сустава. По словам Радзюкевича, необходимость хирургического вмешательства стала следствием его невнимательного отношения к собственному здоровью.
Что Эдуард Радзюкевич говорил о Зеленском, Кошмал и спецоперацииПосле начала политического конфликта отношения между многими российскими и украинскими артистами резко изменились. В частности, актриса Анна Кошмал, которая прежде поддерживала дружеские отношения с Татьяной Кравченко и Федором Добронравовым, заявила, что разочаровалась в бывших коллегах и больше не собирается сниматься в российских проектах. На эти слова эмоционально отреагировал Эдуард Радзюкевич.
«Поведение Кошмал — это поведение Ивана, родства не помнящего. Я плохо отношусь к таким переворотам, это непорядочно. Гораздо больше уважения к людям, которые сразу заявили, что не хотят ничего иметь общего с нашей страной и уходят», — заявил актер.
Не менее резко артист высказался и о Владимире Зеленском, с которым ранее работал над несколькими проектами. По словам Радзюкевича, сериал «Сваты» снимали как в Киеве, так и в Москве, а на съемочной площадке все свободно общались на русском языке.
«Ни с какой стороны не было агрессии. На съемочной площадке все говорили по-русски. В том числе Владимир Зеленский… А сейчас для меня он убийца и фашист. Враг», — сказал актер.Кроме того, Радзюкевич неоднократно высказывался в поддержку специальной военной операции. По его мнению, известные люди не должны скрывать собственную гражданскую позицию.
«Говорят, что артист должен быть вне политики. Может быть. Но это не значит, что он должен быть полным дебилом и не разбираться в процессах, которые происходят. Когда мне начинают рассказывать какие-то сказки, то я сразу отвечаю, что у меня родственники в городе Сумы. Правда, мы не общаемся, но давно и по другой причине. Но я скажу точно: на Украине людей переформатировали, они стали зомби», — заявил актер.Радзюкевич также называл Украину «фашистским государством» и пояснял, что говорит именно о государственном устройстве, а не о людях.
«На Украине просто фашизм, конкретный фашизм. Я считаю, что оно не должно существовать. Именно в государственной форме, я не о людях сейчас говорю», — пояснил артист.
Кроме того, актер говорил, что поддерживает действия российской армии и рассчитывает при первой возможности отправиться с гастролями в Донбасс.
Эдуард Радзюкевич сегодняСегодня Эдуард Радзюкевич живет и работает в Москве. Основное внимание он уделяет театральной деятельности, режиссуре и преподаванию. Из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом и значительного набора веса актер практически перестал сниматься в кино.
Артист выходит на сцену антрепризных спектаклей в ЦДКЖ и театре «Русская песня», а также преподает актерское мастерство студентам РАТИ-ГИТИС.
Параллельно артист проходит плановое лечение и занимается восстановлением здоровья.