10 июля 2026, 12:36

Эдуард Радзюкевич (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Эдуард Владимирович Радзюкевич — российский актер театра, кино и телевидения, режиссер, сценарист, продюсер, педагог и телеведущий. Широкую известность артист получил благодаря скетч-шоу «6 кадров», хотя еще задолго до выхода проекта занимался озвучиванием сюжетов и писал тексты для популярной программы «Сам себе режиссер». На экране Радзюкевич неизменно выглядел доброжелательным и жизнерадостным человеком, однако в реальной жизни ему пришлось пройти через тяжелые утраты, непростые испытания и борьбу с алкогольной зависимостью. 11 июля артист отмечает 61-летие. Подробнее о его судьбе — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Эдуарда Радзюкевича: смерть матери и жизнь с бабушкой Учеба в театральном вузе и новая профессия Смерть бабушки и алкогольная зависимость Работа в «Сам себе режиссер» и путь к «6 кадрам» Карьера Эдуарда Радзюкевича в кино и режиссуре Личная жизнь Эдуарда Радзюкевича: два брака и слухи о разводе Проблемы со здоровьем Что Эдуард Радзюкевич говорил о Зеленском, Кошмал и спецоперации Эдуард Радзюкевич сегодня

Биография Эдуарда Радзюкевича: смерть матери и жизнь с бабушкой

«Мы с отцом пришли к маме в больницу, и я просил ее вернуться домой. Очень по ней скучал. А через два дня — 13 июля — ее не стало. Столько лет прошло, но и сейчас это для меня огромнейшая потеря. Несмотря на то что я взрослый человек и большую часть жизни прожил без матери, с каждым годом мне все больше и больше ее не хватает. Для меня само понятие „мать“ — это нечто святое. Я даже с одним из своих друзей прекратил общаться, увидев, как он отвратительно относится к своей маме. Ни понять, ни принять я такого не могу», — рассказывал артист.

Эдуард Радзюкевич (фото: РИА Новости / Евгений Епанчинцев)

Учеба в театральном вузе и новая профессия

Смерть бабушки и алкогольная зависимость

Эдуард Радзюкевич (фото: кадр из фильма «С точки зрения ангела»)

«Сначала бабушка лежала в больнице, потом я забрал ее домой. Студентом тогда был — успевал учиться и ухаживать за ней. Рак — это такое дело… Человек сгорает, как спичка. В один прекрасный день я отыграл спектакль, после которого узнал, что бабушки не стало. Вот этот момент был самым тяжелым в моей жизни. Не мог оставаться дома один — мне все время слышалось, как меня зовет бабушка. Вот так я остался один в Москве. Нищий студент…» — вспоминал актер.

«Сначала выпивали, как все студенты, а потом стало все серьезно, и я уходил в запои», — рассказывал артист.

Работа в «Сам себе режиссер» и путь к «6 кадрам»

Эдуард Радзюкевич (фото: кадр из программы «Шесть кадров»)

«Я 12 лет озвучивал сюжеты программы "Сам себе режиссер". И часто, едва услышав мою речь, меня спрашивали: "А это не вы говорите за кадром любительского видео?"».

Карьера Эдуарда Радзюкевича в кино и режиссуре

Эдуард Радзюкевич (фото: кадр из программы «Шесть кадров»)

«Судите сами: за две недели до начала работы над картиной мы расстались с исполнительным продюсером, и тут выяснилось, что ни у одного из актеров нет договора, а Федор Добронравов, который должен был сниматься у нас в Турции, занят на спектаклях в Москве», — вспоминал Радзюкевич.

«Я продолжаю уговаривать, тогда Ширвиндт говорит: "И так из хорошего отношения даю пять дней, и иди вон, пока я не передумал". Пришлось перекраивать сценарий и в авральном режиме готовить эпизоды с Добронравовым, чтобы уложиться в отведенный срок. Да много чего происходило на этих съемках! Зато фильм получился хороший», — рассказывал Эдуард.

Эдуард Радзюкевич (фото: кадр из программы «Шесть кадров»)

Личная жизнь Эдуарда Радзюкевича: два брака и слухи о разводе

Эдуард Радзюкевич и Нонна Гришаева (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

«Можно сказать, созревал, поскольку не верил: разве такое бывает — увидел и сразу серьезно влюбился? Потом помог случай. Мы оказались в одной компании, пообщались. Я вызвался проводить ее до дома… Вот и сопровождаю до сих пор по жизни, и дом у нас теперь общий», — рассказывал актер.

«Благодарен сыну за то, что навсегда закончил с одной из самых пагубных привычек — пьянством. Как-то пришел домой в нетрезвом состоянии после спектакля, а он лежит в кроватке. Посмотрел на него, и мне вдруг стало стыдно, потому что я в жизни не видел своего отца пьяным. Я подумал: "Почему сын должен смотреть на мою пьяную рожу и слушать бред?" И вот тогда твердо решил, что завяжу. Через несколько месяцев лег в клинику и зашился. Вот уже 16 лет не пью», — делился режиссер в 2020 году.

Эдуард Радзюкевич и Мария Сергеенкова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Проблемы со здоровьем

Что Эдуард Радзюкевич говорил о Зеленском, Кошмал и спецоперации

«Поведение Кошмал — это поведение Ивана, родства не помнящего. Я плохо отношусь к таким переворотам, это непорядочно. Гораздо больше уважения к людям, которые сразу заявили, что не хотят ничего иметь общего с нашей страной и уходят», — заявил актер.

Эдуард Радзюкевич и Фёдор Добронравов (фото: кадр из программы «Шесть кадров»)

«Ни с какой стороны не было агрессии. На съемочной площадке все говорили по-русски. В том числе Владимир Зеленский… А сейчас для меня он убийца и фашист. Враг», — сказал актер.

«Говорят, что артист должен быть вне политики. Может быть. Но это не значит, что он должен быть полным дебилом и не разбираться в процессах, которые происходят. Когда мне начинают рассказывать какие-то сказки, то я сразу отвечаю, что у меня родственники в городе Сумы. Правда, мы не общаемся, но давно и по другой причине. Но я скажу точно: на Украине людей переформатировали, они стали зомби», — заявил актер.

«На Украине просто фашизм, конкретный фашизм. Я считаю, что оно не должно существовать. Именно в государственной форме, я не о людях сейчас говорю», — пояснил артист.

Эдуард Радзюкевич (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Эдуард Радзюкевич сегодня