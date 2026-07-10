Леонтьев тратит почти 100 тысяч долларов в год на страховку дома в Майами
Народный артист России Валерий Леонтьев ежегодно платит почти 100 тысяч долларов за страхование особняка в Майами. Дом артиста стоит на острове, где в ближайшие 15 лет прогнозируют риск подтоплений, поэтому он оформил сразу несколько полисов. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По данным канала, базовая страховка жилья обходится певцу в 40 тысяч долларов в год. Еще 21 тысячу долларов он отдает за защиту от последствий ураганов, 35 тысяч долларов — за покрытие рисков, связанных с наводнениями. Отдельно Леонтьев оплачивает полис гражданской ответственности стоимостью 4 тысячи.
Общие расходы на страхование достигают примерно 7,8 млн рублей в год. Эти выплаты, как уточняет SHOT, продлятся как минимум до 2030 года. При этом государственная программа страхования от наводнений в США покрывает до 250 тысяч долларов на сам объект и до 100 тысяч долларов на имущество. Владельцам дорогой недвижимости приходится расширять защиту за свой счет.
Особняк Леонтьев купил в 2014 году. С тех пор артист не раз вкладывал деньги в дом: провел крупную перепланировку, обновил ремонт и интерьер. В 2022 году на крыше появились солнечные панели Tesla Powerwall, однако через два года кровлю пришлось менять целиком из-за износа.
Ранее SHOT сообщал, что за последние три года налоговые платежи знаменитости в США выросли до 62,5 тысячи долларов в год. Сам особняк сейчас оценивают почти в 1 млрд рублей.
Валерий Леонтьев – легенда российского шоу-бизнеса, популярность которой не спадает с годами. Творчеством артиста продолжают восхищаться представители уже 4-го поколения слушателей. В свое время певец стал первым, кто привнес на эстраду традиции музыкально-театральных шоу, за короткий срок превратившись из скромного провинциального паренька в звезду международного класса, которого американские поклонники окрестили The One Who Gives Love (тот, кто дарит любовь).
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