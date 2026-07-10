Леонтьев тратит почти 100 тысяч долларов в год на страховку дома в Майами

10 июля 2026, 08:18

Валерий Леонтьев (Фото: РИА/Новости Максим Богодвид)

Народный артист России Валерий Леонтьев ежегодно платит почти 100 тысяч долларов за страхование особняка в Майами. Дом артиста стоит на острове, где в ближайшие 15 лет прогнозируют риск подтоплений, поэтому он оформил сразу несколько полисов. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.