Стало известно истинное значение люльки на свадьбе дочери Олега Газманова

09 июля 2026, 22:11

Олег и Марина Газмановы (Фото: Instagram* @oleggazmanov)

На свадебных кадрах 22-летней Марианны Газмановой гости и подписчики разглядели детскую люльку. Это мгновенно породило слухи о возможной беременности невесты. Однако выяснилось, что предмет не имеет отношения к скорому пополнению в семье.





В беседе с Super супруга певца Марина Газманова пояснила, что люлька несла только символическую нагрузку. Именно в ней в своё время спала новорождённая Марианна.

«Мне очень хотелось, чтобы в день её свадьбы рядом оказалась частичка её детства. Для меня это был символ того, как быстро летит время. Кажется, совсем недавно качала её на руках, а сегодня провожаю в новую жизнь. Так что Олегу остаётся только мечтать о внуках. Но, думаю, молодым сначала нужно вдоволь насладиться своим счастьем вдвоём», — высказалась жена артиста.