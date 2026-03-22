У ВСУ пропадают бойцы, а ВС РФ успешно продолжают наступление на нескольких направлениях: последние новости СВО на 22 марта
Российские войска продолжают активное наступление на нескольких направлениях. Украинские солдаты начали пропадать на нескольких направлениях. ВС РФ уничтожили пять станций связи Starlink, зачищая населенные пункты и выбивая противника с его позиций. Последние новости СВО на 22 марта — в материале «Радио 1».
Курская область
Силы группировки «Север» за минувшие сутки продвинулись на 500 метров вглубь обороны ВСУ. Военнослужащие продолжают укреплять буферную зону на границе с Курской областью.
Украинские боевики пытались организовать контратаку в Сумском районе с участием 47-й механизированной бригады. Однако российские войска успешно отразили нападение, уничтожив штурмовые группы противника.
На этом участке фронта действует группировка «Север». По данным Министерства обороны, за последние сутки противник потерял здесь до 220 бойцов, восемь автомобилей, гаубицу М114, а также разрушил два склада с материальными средствами.
Донецкая Народная Республика
Вооружённые силы Российской Федерации укрепили свои позиции в районе Фёдоровки Второй и ведут боевые действия против ВСУ в окрестностях Дибровы и Липовки. Штурмовые подразделения ВС РФ заняли новые рубежи между Кривой Лукой и Калениками. В направлении Доброполья российские войска продолжают наступление.
В селе Гришино идут встречные бои между нашими бойцами и противником. Из-за активного применения дронов зоны контроля в населенном пункте размыты.
Харьковская область
На востоке Харьковской области продолжаются интенсивные боевые действия за Купянск. В районе южнее города российские вооружённые силы продолжают наступление, приближаясь к Купянску-Узловому.
Российские военные добились значительных тактических успехов в операции по освобождению Ольговки. Заняв ключевые высоты в районе Петровского, они начали продвижение в Ольговку, заставляя подразделения ВСУ отступать на западные окраины.
Украинские боевики пропали на нескольких направлениях
На нескольких направлениях исчезли подразделения украинских войск. В Сумской области перестали выходить на связь боевики, прошедшие подготовку в Польше. Речь идёт о солдатах 25-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.
Согласно информации силовых структур, под Харьковом также исчезла рота ВСУ в полном составе во время попытки форсировать реку Северский Донец.
ВС РФ уничтожили несколько станций связи Starlink ВСУ
За прошедшие сутки российские военные, действующие в составе группировки «Восток», нейтрализовали пять станций спутниковой связи Starlink, используемых противником, сообщил представитель пресс-центра группировки Михаил Герасимов. Кроме того, по его информации, уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.