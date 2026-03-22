Украинские БПЛА атаковали четыре района Ростовской области

Губернатор Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Украинская беспилотная авиация пыталась атаковать цели на территории Ростовской области. Атаку отражали средства противовоздушной обороны (ПВО).



Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Телеграм-канале, минувшей ночью под ударом оказались Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский районы. По предварительной информации, все цели успешно сбили силы ПВО Минобороны.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — добавил губернатор.
Ранее житель Брянской области погиб в результате удара ВСУ. Беспилотник упал на хозяйственные угодья фермера.
Александр Огарёв

