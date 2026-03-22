Над регионами России за ночь уничтожили 25 БПЛА ВСУ
Силы ПВО за ночь уничтожили 25 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, вражеские беспилотники сбили над Московским регионом, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областями, а также над акваторией Черного моря.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
