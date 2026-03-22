Российские операторы БПЛА уничтожили три позиции ВСУ в зоне СВО

22 марта 2026, 06:07

Группировка войск «Север» уничтожила три пункта временного размещения украинской армии в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.





В одном из населенных пунктов операторы беспилотников обнаружили группу противника в ходе воздушной разведки. ВСУ организовали опорный пункт в полуразрушенных домах, где хранили имущество БПЛА.



«Координаты противника были переданы операторам ударных дронов, которые поразили личный состав и имущество ВСУ», — говорится в сообщении.