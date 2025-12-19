ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Брянская область
В Брянской области, в районе Белой Березки Трубчевского района, произошел инцидент, связанный с использованием дронов-камикадзе украинскими вооруженными силами. По имеющимся данным, в результате атаки пострадали трое гражданских лиц.
Сумское направление
Группировка войск «Север» продолжает активные операции на фронте, сосредоточив усилия на укреплении своих позиций и нанесении ударов по противнику. В районе Андреевки российские войска смогли успешно предотвратить контратаку, что стало значительным достижением в условиях текущих боевых действий.
Белгородская область
В Грайвороне, небольшом городе, расположенном на границе России и Украины, произошел трагический инцидент, который привлек внимание местных жителей. В результате удара беспилотного летательного аппарата, принадлежащего Вооруженным Силам Украины (ВСУ), в движущийся автомобиль погиб мужчина.
Харьковское направление
Группировка войск «Север» продолжает активные операции в районе Волчанска, стремясь расширить свой контроль над стратегически важными территориями. В последние дни наблюдается заметное продвижение российских войск на нескольких направлениях, что свидетельствует о наращивании военной активности в этом секторе фронта.
Северское направление
Наши войска завершили операцию по закрытию «кармана» южнее Северска. В районе Звановки идут бои, сообщают о штурме Свято-Покровского (Кирово). Солдаты ВС РФ форсировали реку Бахмутка.
Красноармейск (Покровск)
В последние дни ситуация в районе Гришино, Родинского и Софиевки становится все более напряженной. Здесь продолжаются активные боевые действия, которые отражают общую динамику конфликта в этом регионе. Российские войска осуществляют наступательные операции, стремясь занять стратегически важные позиции и обеспечить контроль над ключевыми транспортными артериями.
Гуляйполе
Группировка войск «Восток» ведет жесткие бои. ВСУ предприняли девять атак, но все они оказались безуспешными. Противник понес потери — до двух взводов и шесть бронемашин. Давление наших войск на оборону врага растягивает его резервы.
Запорожский фронт
ВСУ сохраняют позиции в центральной части Степногорска. Наши дроны наносят постоянные удары по живой силе противника. В Приморском также идут бои. Восточнее Степногорска десантники пробили оборону врага и продвигаются к Лукьяновке. Бои тяжелые, обе стороны несут потери.
Херсонская область
Дроны Вооруженных сил Украины нанесли удары по Великим Копаням, унося жизни и калеча судьбы. В результате атаки погиб энергетик, а трое работников «Херсонэнерго» получили ранения. Эти люди, как и многие другие, были заняты важным делом — обеспечением света и тепла для своих сограждан, но стали жертвами боевиков.
ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 94 БПЛА ВСУ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожено 94 БПЛА над регионами Российской Федерации. Тридцать шесть — над Ростовской областью, семнадцать — над Белгородской областью, пятнадцать — над Воронежской областью, семь — над акваторией Каспийского моря, шесть — над Самарской областью, шесть — над Астраханской областью, пять — над акваторией Азовского моря, один — над Курской областью, один — над Краснодарским краем.