Слюсарь озвучил последствия атаки украинских БПЛА на Ростовскую область

19 декабря 2025, 06:31

Слюсарь: в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников пропало электричество

Фото: iStock/Terry Papoulias

Беспилотники Вооружённых сил Украины вторую ночь подряд атаковали Ростовскую область. Под ударом оказались сразу несколько муниципалитетов.





Губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Телеграм-канале сообщил об обрыве ЛЭП, в результате чего часть жителей Ростова-на-Дону осталась без электроэнергии. Кроме того, на проспекте Шолоха в результате падения обломков беспилотника возник пожар. Возгорание на площади на 10 кв. м ликвидировали сотрудники МЧС .



Кроме того, повреждения получили пять жилых домов в Таганроге. Перебои с энергоснабжением наблюдаются в хуторе Недвиговка Мясниковского района и населённом пункте Займо-Обрыв Азовского района.



«Информация о полученном ущербе будет уточняться. С наступлением светлого времени суток начнут работу муниципальные комиссии», — резюмировал губернатор.