Под Харьковом ВСУ бросили на передовую батальон теробороны без подготовки
Третий батальон 113-й бригады территориальной обороны Украины отправили на передовые позиции в Харьковской области без необходимой подготовки. Об этом пишет РИА Новости.
Информация поступила от источников в российских силовых структурах.
«В Волчанских Хуторах в распоряжение командира 157-й отдельной механизированной бригады передан 3-й батальон 113-й отдельной бригады территориальной обороны, который был брошен на передовые позиции без введения в обстановку и понес потери, в том числе среди сержантского состава», — сказал собеседник агентства.
