Удар по Феодосии, поражение объектов ВСУ под Одессой, штурмы в Полтавке: последние новости СВО
На всех ключевых участках фронта в зоне СВО российские войска наращивают тактическое преимущество, перехватывая инициативу и нанося точные удары по военной инфраструктуре противника. Одновременно с успехами на земле, ВС РФ дают решительный ответ на попытки киевского режима вести террор против гражданского населения. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Херсонское направлениеНа Херсонском участке фронта продолжается активная контрбатарейная борьба. Российские подразделения наносят точные удары по местам временной дислокации и огневым позициям противника, расположенным на правом берегу Днепра. Одной из ключевых целей стали объекты в районе местной ТЭС.
Запорожское направлениеНа Запорожском участке фронта сохраняется высокая интенсивность позиционных боев в районе населенных пунктов Степногорск и Приморское. В ночное время российские войска нанесли удар по промышленным объектам в Запорожье. Подтверждены точные попадания по территории завода «Мотор Сич», который имеет стратегическое значение и используется для ремонта военной техники и производства компонентов для ВСУ.
Угледарское направлениеНаиболее динамичная обстановка сохраняется на Угледарском направлении. Российские подразделения ведут штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка и на подступах к селу Охотничье. Освобождение этого села имеет ключевое значение, поскольку позволит перерезать важную логистическую артерию на Успеновку и изолировать полтавскую группировку ВСУ.
Отмечаются тактические успехи в районах Успеновки и Новогригоровки. Противник предпринимает попытки контратаковать у Вербового, однако все атаки успешно отбиваются. Артиллерия и FPV-дроны активно поражают позиции противника в районе Вишнёвого. Продолжаются ожесточенные бои за населенные пункты Сосновка, Хорошее и Новосёловка.
Покровское направлениеНа Покровском направлении стратегическая инициатива постепенно переходит к российским войскам. На Добропольском выступе российские подразделения начали теснить противника на нескольких участках. В районах Новоторецкого и Владимировки штурмовые группы занимают более выгодные позиции, оттесняя формирования ВСУ. В районе Золотого Колодезя отмечено присутствие российских сил к северо-востоку от населенного пункта.
Интенсивные бои ведутся у Нового Донбасса, где операторами беспилотников уничтожен вражеский танк, обстреливавший позиции ВС РФ. В районе Удачного, Котлино и непосредственно в Покровске продолжаются позиционные бои с тактическими успехами российских войск.
Северское направлениеНа Северском направлении российские войска продолжают улучшать тактические позиции. Южнее города успешно проводится выравнивание линии боевого соприкосновения с расширением зоны контроля в районе Кузьминовки, что создает плацдарм для дальнейшего продвижения.
Севернее Северска боевые действия продолжаются в районах Дроновки и Ямполя. Знаковым событием стало первое успешное применение российского FPV-дрона на оптоволоконном кабеле, поразившего цель непосредственно в Краматорске. Эта технология позволяет наносить удары на большой глубине при сохранении стабильной связи.
Купянское направлениеНа Купянском направлении сохраняется крайне напряженная обстановка. В городской черте продолжаются ожесточенные бои в центральных районах. Российские разведывательно-диверсионные группы успешно действуют в городе, постепенно расширяя зону контроля. Противник пытается контратаковать в районе Кондрашовки, но безрезультатно. Российские подразделения имеют продвижение у Степовой Новосёловки и Песчаного. Официально подтверждено освобождение села Отрадное в районе Мелового – Хатнего, что улучшает тактические позиции на этом фланге.
Сумское направлениеВ Сумском приграничье наблюдается относительное затишье, которое прерывается попытками ВСУ атаковать. Все контратаки противника в районах Юнаковки, Кондратовки и Алексеевки были успешно отбиты.
Ответ на террористические акты ВСУВ ночь на 7 октября киевский режим предпринял масштабную атаку с использованием беспилотников. Силами ПВО был уничтожен 251 украинский беспилотник над 16 регионами России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. В Брянской области была атакована ТЭЦ в Клинцах. Белгородская область подверглась обстрелам из РСЗО HIMARS, в результате чего повреждена подстанция, оставившая без электроснабжения 40 тысяч жителей. В Феодосии произошла атака на нефтебазу с последующим пожаром.
Ответные действия России были незамедлительными. ВКС РФ нанесли комбинированный удар высокоточным оружием по объектам в шести регионах Украины. Поражены ключевые объекты инфраструктуры в Харькове, Одесской, Черниговской и Киевской областях.