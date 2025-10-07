07 октября 2025, 09:41

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

На всех ключевых участках фронта в зоне СВО российские войска наращивают тактическое преимущество, перехватывая инициативу и нанося точные удары по военной инфраструктуре противника. Одновременно с успехами на земле, ВС РФ дают решительный ответ на попытки киевского режима вести террор против гражданского населения. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Херсонское направление Запорожское направление Угледарское направление Покровское направление Северское направление Купянское направление Сумское направление Ответ на террористические акты ВСУ

Херсонское направление

Запорожское направление

Угледарское направление

Покровское направление

Фото: istockphoto/Emanuel Acosta



Северское направление

Купянское направление

Сумское направление

Ответ на террористические акты ВСУ