В Белгороде полыхают пожары после комбинированной атаки ВСУ
В Белгородской области произошли несколько чрезвычайных ситуаций, связанных с атакой беспилотников и ракет на регион. О них в Телеграм-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
На одном из объектов инфраструктуры города возник пожар, который быстро ликвидировали сотрудники МЧС. Из-за падения обломков сбитых ракет пострадали пять легковых машин в разных районах Белгорода, а в селе Таврово поврежден гараж.
В Стрелецком беспилотники дважды атаковали населенный пункт Стрелецкое. Один удар привел к возгоранию сухой травы, которое успешно ликвидировали пожарные. Второй обстрел привел к повреждению автомобиля марки ГАЗель и трех жилых домов, где были разбиты стекла окон и двери.
Кроме того, в селе Мощёное Грайворонского округа FPV-беспилотник повредил припаркованную машину, разрушив её корпус и стекло, а рядом стоящий дом лишился окон.
Сейчас на территории Белгородской области действует режим ракетной опасности. Предупреждение распространил Гладков в своем Телеграм-канале.
Читайте также: