В Белгороде полыхают пожары после комбинированной атаки ВСУ

Гладков сообщил о пожарах в Белгороде после атаки ВСУ
Фото: istockphoto / Kara Capaldo

В Белгородской области произошли несколько чрезвычайных ситуаций, связанных с атакой беспилотников и ракет на регион. О них в Телеграм-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.



На одном из объектов инфраструктуры города возник пожар, который быстро ликвидировали сотрудники МЧС. Из-за падения обломков сбитых ракет пострадали пять легковых машин в разных районах Белгорода, а в селе Таврово поврежден гараж.

В Стрелецком беспилотники дважды атаковали населенный пункт Стрелецкое. Один удар привел к возгоранию сухой травы, которое успешно ликвидировали пожарные. Второй обстрел привел к повреждению автомобиля марки ГАЗель и трех жилых домов, где были разбиты стекла окон и двери.

Кроме того, в селе Мощёное Грайворонского округа FPV-беспилотник повредил припаркованную машину, разрушив её корпус и стекло, а рядом стоящий дом лишился окон.

Сейчас на территории Белгородской области действует режим ракетной опасности. Предупреждение распространил Гладков в своем Телеграм-канале.

Александр Огарёв

