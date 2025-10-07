В Белгороде полыхают пожары после комбинированной атаки ВСУ

07 октября 2025, 00:31

Гладков сообщил о пожарах в Белгороде после атаки ВСУ

Фото: istockphoto / Kara Capaldo

В Белгородской области произошли несколько чрезвычайных ситуаций, связанных с атакой беспилотников и ракет на регион. О них в Телеграм-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.