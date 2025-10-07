Обманувшую бойцов СВО в Шереметьево группу попрошаек арестовали
В Шереметьево арестовали группу мошенников, которые обманывали участников спецоперации. Эти «попрошайки» просили деньги на авиабилеты, но присваивали средства себе, пишет РИА Новости.
Один из бойцов СВО рассказал, как к нему подошла девушка. Она уверяла, что опоздала на рейс и попросила 15 тысяч рублей на новый билет. Обещание вернуть деньги оказалось пустым.
Мошенники также предлагали подвезти бойцов. Сумма за поездку возрастала в несколько раз: две тысячи превращались в 40, а одна тысяча — в 70. Один из военных потерял бдительность после спиртного и лишился 615 тысяч рублей с банковской карты. Правоохранительные органы продолжают расследование. Сумма ущерба по делу составляет порядка трех миллионов рублей.
