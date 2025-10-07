В Полтаве и Сумах повреждены энергообъекты и ж/д инфраструктура
В Полтаве и Сумах произошли серьезные повреждения энергообъектов и железнодорожной инфраструктуры, пишет РИА Новости.
Поезда в Харьков и Львов задерживаются из-за аварий на локомотивном депо, тяговых подстанциях и дистанции энергоснабжения.
По словам министра по вопросам развития общин и территорий Алексея Кулебы, пожары вспыхнули в нескольких местах, что усугубляет ситуацию. Более тысячи домохозяйств остались без электричества в Полтаве и окрестностях. В Сумах также зафиксировали обесточенные районы.
