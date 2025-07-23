Минувшей ночью ВС РФ успешно сбили 33 украинских дрона и пресекли попытку удара по Новочеркасской ГРЭС. На фронте российские войска продолжают укреплять свои позиции, стремясь минимизировать угрозы и создать условия для дальнейшего продвижения. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Атаки БПЛА ВСУ 23 июля
За минувшую ночь российские вооруженные силы сбили 33 украинских дрона, сообщает Министерство обороны РФ. По информации ведомства, наибольшее количество беспилотников было уничтожено в Тульской области — там нейтрализовали 12 дронов. В Ростовской области сбили 11 БПЛА, шесть — в Нижегородской области, два — в Брянской области, а по одному — в Курской и Калужской областях. Украинские БПЛА пытались атаковать Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области, но все угрозы были нейтрализованы до достижения стратегического объекта.
Херсонское направление
На Херсонском направлении продолжается активная контрбатарейная борьба. Российские войска нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины в районах Приднепровского и Первомайского. В то же время противник усилил использование беспилотников, что привело к трагедии: дроны ВСУ атаковали гражданский микроавтобус в Новой Каховке, унеся жизни двух человек. Российские силы продолжают укреплять свои позиции, стремясь минимизировать угрозы для гражданского населения.
Запорожское направление
На Запорожском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий в районе Каменское–Плавни. По неподтвержденным данным, российские войска начали наступление в сторону Степногорска, что может усилить давление на украинские позиции. В Малой Токмачке российские войска увеличили свою зону контроля на 400 метров в восточной части, укрепившись на территории местного кирпичного завода.
Угледарское направление
На Угледарском направлении продолжается наступление к Темировке и Зелёному Гаю. Российские войска продолжают оказывать давление на оборону ВСУ, сосредоточив усилия на южных подступах к Темировке и вдоль линии Камышеваха–Александровград. Целью ВС РФ является создание непрерывной зоны контроля к югу и востоку от Зелёного Гая, а также продвижение в «кармане» между Зелёным Кутом и Орехово, что направлено на вытеснение противника из стратегически важных позиций.
Северское направление
На Северском направлении линия фронта остаётся стабильной, без значительных изменений. Российские силы нанесли удары южнее Червоной Дибровы, вглубь Серебрянского лесничества и на правом берегу Северского Донца у Григоровки. ВСУ отвечают артиллерийскими ударами по позициям российских войск юго-восточнее Кузьмино, поддерживая напряжённую обстановку.
Сумское направление
В Сумском приграничье ситуация остаётся напряжённой. В Кондратовке ВСУ попытались частично вытеснить российские подразделения, однако контроль над селом всё ещё сохраняется. В Варачино российские войска выбили элитную бригаду ВСУ и расширили свою зону контроля южнее села. Ожесточённые бои продолжаются в Юнаковке и юго-восточнее Садков.