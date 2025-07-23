23 июля 2025, 07:47

Фото: iStock/Three Spots

Минувшей ночью ВС РФ успешно сбили 33 украинских дрона и пресекли попытку удара по Новочеркасской ГРЭС. На фронте российские войска продолжают укреплять свои позиции, стремясь минимизировать угрозы и создать условия для дальнейшего продвижения. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».





Содержание Атаки БПЛА ВСУ 23 июля Херсонское направление Запорожское направление Угледарское направление Северское направление Сумское направление

Атаки БПЛА ВСУ 23 июля

Херсонское направление

Запорожское направление

Фото: iStock/zabelin



Угледарское направление

Северское направление

Сумское направление