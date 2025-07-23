Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

23 июля 2025, 07:26

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 33 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь с 22 на 23 июля дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом проинформировало МО РФ.





По информации Минобороны РФ, в период с 23:40 мск до 7:00 мск были зафиксированы следующие данные:



