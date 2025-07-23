Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 33 БПЛА ВСУ
В ночь с 22 на 23 июля дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом проинформировало МО РФ.
По информации Минобороны РФ, в период с 23:40 мск до 7:00 мск были зафиксированы следующие данные:
- 12 БПЛА были сбиты над Тульской областью,
- 11 БПЛА — над Ростовской областью,
- 6 БПЛА — над Нижегородской областью,
- 2 БПЛА — над Брянской областью,
- 1 БПЛА — над Курской областью,
- 1 БПЛА — над Калужской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.