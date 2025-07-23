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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 33 БПЛА ВСУ
Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь с 22 на 23 июля дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом проинформировало МО РФ.



По информации Минобороны РФ, в период с 23:40 мск до 7:00 мск были зафиксированы следующие данные:

  • 12 БПЛА были сбиты над Тульской областью,
  • 11 БПЛА — над Ростовской областью,
  • 6 БПЛА — над Нижегородской областью,
  • 2 БПЛА — над Брянской областью,
  • 1 БПЛА — над Курской областью,
  • 1 БПЛА — над Калужской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Дарья Осипова

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