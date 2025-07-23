Достижения.рф

Брат Сырского заявил, что его родителей облили грязью из-за лечения в России

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Олег, брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на фоне новостей о переводе денег в РФ на лечение отца, заявил РИА Новости, что его родителей облили грязью, и отказался давать дальнейшие комментарии.



Согласно информации из СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где также проживали его родственники, включая брата Олега.

По информации Telegram-канала «‎Shot», генерал ВСУ вновь связался с родителями после сообщений о тяжелом состоянии своего отца. Сначала пенсионер проходил лечение во Владимире, но, не получив необходимой помощи, главком ВСУ отправил родителей в Московский регион для лечения и реабилитации. Как утверждает «‎Shot», месяц лечения отца главкому обошелся в 1 миллион рублей, именно такую сумму он перевел в Россию.

«Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили. Я не разговариваю, интервью я не даю», — заявил Олег Сырский.

Ранее Олег Сырский публично высказался о переводе денег для лечения родителей. Он заявил, что не заинтересован в финансах брата, так как их семью считают врагами из-за родственника.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0