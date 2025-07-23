Депутат Швыткин: нужно узнать, что переводы Сырского не спонсируют терроризм
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что необходимо подробнее узнать о переводах главкома ВСУ Александра Сырского в РФ, ведь они могут быть сделаны в целях поддержки терроризма.
Как объяснил депутат изданию «Газета.Ru», необходимо убедиться в добросовестности переводов Сырского. Напомним, ранее стало известно, что главнокомандующий украинскими войсками переводил деньги в Россию своим родителям.
«Не исключаю, что Сырский действительно родителям отправляет деньги как сын. Это вполне объяснимо с человеческой точки зрения. Однако, я думаю, что есть основания для проверки всех денежных переводов соответствующими органами. Необходимо убедиться, что деньги Сырского не идут на организацию подрывной террористической деятельности в России», — сказал Швыткин.
К тому же депутат исключил связи Сырского с кем-то из Минобороны РФ. По словам Швыткина, никто в вышестоящих инстанциях не будет контактировать с украинским главкомом.
Напомним, ранее Сырский перевел один миллион рублей на лечение и реабилитацию отца в Москве.