Депутат Швыткин: нужно узнать, что переводы Сырского не спонсируют терроризм

23 июля 2025, 06:08

Фото: iStock/Yaroslav Olieinikov

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что необходимо подробнее узнать о переводах главкома ВСУ Александра Сырского в РФ, ведь они могут быть сделаны в целях поддержки терроризма.





Как объяснил депутат изданию «Газета.Ru», необходимо убедиться в добросовестности переводов Сырского. Напомним, ранее стало известно, что главнокомандующий украинскими войсками переводил деньги в Россию своим родителям.





«Не исключаю, что Сырский действительно родителям отправляет деньги как сын. Это вполне объяснимо с человеческой точки зрения. Однако, я думаю, что есть основания для проверки всех денежных переводов соответствующими органами. Необходимо убедиться, что деньги Сырского не идут на организацию подрывной террористической деятельности в России», — сказал Швыткин.