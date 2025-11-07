Удар по Волгоградской области, гибель мирного жителя и штурм Дробышево: последние новости СВО
По данным Минобороны, 7 ноября 2025 года российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 91 вражеский дрон. Наиболее интенсивному удару подверглась Волгоградская область — там сбили свыше 50 беспилотников. В результате атаки погиб один мирный житель. Предварительно известно, что одной из целей противника являлся нефтеперерабатывающий завод. В Белгородской и Брянской областях зафиксированы пострадавшие. В Костромской области отражена атака на одну из крупнейших российских ГРЭС. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Ответные действия России: удары по энергетическим и военным объектам УкраиныВ ответ на массированную атаку российские Воздушно-космические силы нанесли серию высокоточных ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины.
В Днепропетровской области были поражены ТЭЦ и тяговая подстанция в Каменском, а также уничтожен склад стрелковых боеприпасов. В Черниговской области удар по ключевой подстанции вызвал перебои с энергоснабжением важного железнодорожного узла.
Кроме того, удары по объектам энергетики зафиксированы в Харьковской и Сумской областях.
Красноармейское направление: решающий штурм и успех российских войскЭпицентр боевых действий — город Красноармейск (ныне Покровск). Российские войска добились крупного тактического успеха, фактически выбив противника с территории Динасовского завода, считавшегося последним крупным укрепрайоном ВСУ в северо-восточной части города.
За последние сутки российские силы отразили 13 контратак противника со стороны Гришино и три попытки прорыва в сторону Родинского. В Димитрове (Мирнограде) продолжаются ожесточённые бои.
Разведка сообщает, что командование ВСУ формирует ударную группировку в районе Белицкого, чтобы попытаться деблокировать свои подразделения со стороны Родинского. Бои идут в западной части самого города, однако прорыва противника не допущено.
Донецкое и Запорожское направления: продвижение российских войскНа Гуляйпольском направлении российские войска уверенно продвигаются вперёд — противник почти полностью вытеснен на западные окраины Успеновки.
Между Алексеевкой и Новоалександровкой российские подразделения пробивают оборону ВСУ в направлении населённых пунктов Тихое и Коломийцы. Из Ивановки штурмовые группы продвигаются на запад, к Гавриловке, планомерно выбивая противника из опорных пунктов. Тяжёлые бои продолжаются в южной части Новопавловки.
На Запорожском участке инициативу удерживают российские силы, несмотря на переброску противником резервов, включая подразделения спецназа ГУР. Тактические успехи зафиксированы в районах Приморского, Степногорска, Малой Токмачки, Новоданиловки и Орехова.
На Константиновском участке проводится зачистка очагов сопротивления в Иванополье и Плещеевке. В самой Константиновке продолжаются локальные боестолкновения.
Северское, Краснолиманское и Купянское направления: тактические успехи и оборонительные боиНа Северском направлении российские подразделения вытесняют противника в районе Звановки. В Ямполе ВСУ удерживаются лишь в южной части посёлка.
На Краснолиманском участке российские войска штурмуют Дробышево и закрепляются в северной части Ярового, одновременно обходя населённый пункт с запада. Тактические успехи отмечены в районах Ставков и Масляковки. У восточных окраин Красного Лимана продолжаются позиционные бои.
На Купянском направлении очередные попытки ВСУ прорвать оборону в районах Московки, Радьковки и Моначиновки завершились безуспешно. Артиллерия и операторы FPV-дронов наносят противнику значительные потери в живой силе и технике. На участке в районе Двуречанского российские войска продвинулись вперёд до 700 метров.
Харьковское и Херсонское направления: ожесточённые обстрелы и энергетические последствияНа Харьковском направлении бои переместились в южную часть Волчанска, в район Рубежанского шоссе. В районе Синельниково российские силы при поддержке авиации и артиллерии выбивают противника из лесных укреплений.
В Сумском приграничье ВСУ усиливают оборону, российские подразделения отразили контратаки у Андреевки и Кондратовки. На Херсонском участке фронта сохраняется режим артиллерийских дуэлей. Российские войска наносят удары по позициям противника в районе Никольского, Токаревки и в самом Херсоне.
На левом берегу Днепра произошло крупное аварийное отключение линий электропередачи — без света временно остались более 300 населённых пунктов и около 200 тысяч человек. В результате обстрелов противника пострадали 15 сёл, в Железном Порту двое мирных жителей получили ранения.
Внешний контур: угроза диверсии на ЗАЭС и новые поставки вооружений УкраинеСлужба внешней разведки России заявила о подготовке диверсии на Запорожской атомной электростанции при участии Украины и стран НАТО.
На этом фоне западные партнёры Киева продолжают поставки вооружений. Латвия передала Украине 21 бронетранспортёр Patria (всего в 2025 году обещано 42 единицы техники). Италия объявила о формировании нового пакета военной помощи, однако его содержание пока не раскрывается.