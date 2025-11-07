The Guardian: британская армия готова принять участие в украинском конфликте

07 ноября 2025, 03:00

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Британская армия может принять участие в украинском конфликте или в миротворческих операциях в рамках «коалиции желающих», используя весь спектр военных возможностей. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.





В материале уточняется, что британские вооружённые силы могут задействовать как в боевых действиях, так и в постконфликтных операциях на Украине или в других регионах совместно с союзниками. Речь идёт о применении всех видов вооружений — от истребителей до пехоты.



Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард подчеркнул, что основная задача страны — поддержка союзников по НАТО и обеспечение безопасности восточного фланга альянса.





«Наша миссия как страны — оказывать поддержку нашим союзникам по НАТО и, в частности, обеспечивать безопасность восточного фланга», — заявил он.