Пленный Невмывако: украинским военным приказывают следить за мирными жителями
Украинский военнослужащий Дмитрий Невмывако, попавший в плен, сделал шокирующие заявления о действиях своих сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.
Он рассказал, что им давали инструкции следить за мирными жителями в зонах боевых действий. По его словам, солдатам предписывали не просто наблюдать, а даже применять силу против тех, кто интересуется действиями украинских войск. Невмывако поделился, что во время столкновений находился с товарищами в подвале. Когда появились российские военнослужащие, он и его сослуживцы решили сдаться без сопротивления.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: