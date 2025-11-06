Ветеран СВО из Раменского стал участником проекта «Таврида.Арт»

06 ноября 2025, 17:56

Фото: Андрей Толстяков

Председатель комитета по культуре и туризму администрации Раменского Андрей Толстяков стал участником программы «#СВОяКУЛЬТУРА» проекта «Таврида.Арт». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Проект объединил ветеранов спецоперации со всей России. Их общий интерес – самореализация в сфере культуры и искусства. Образовательная программа проводится на берегу Чёрного моря в крымском городе Судак.

Толстяков – ветеран боевых действий. Вместе с заявкой на участие в проекте он отправил на рассмотрение социально значимый проект «Спасибо тебе, солдат!». Его уже успешно реализуют в Раменском. Проект заинтересовал организаторов программы, и Андрея пригласили на обучение.

«Оказаться в культурном кластере «Таврида.Арт» не просто престижно. Это как попасть в эпицентр взрыва креативности! Талантливые художники, музыканты, актёры и писатели вместе варятся в кипящем котле идей, создавая нечто невероятное. Здесь каждый уголок дышит вдохновением. Это место, где даже самый закоренелый ненавистник искусства вдруг начинает видеть мир новыми глазами», – поделился эмоциями Толстяков.