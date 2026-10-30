30 октября 2026, 08:34

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Российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, уничтожили технику и диверсионно-разведывательную группу ВСУ, а также нарушили работу систем связи противника на нескольких направлениях СВО. О боевой работе артиллеристов, операторов беспилотников и штурмовых подразделений, а также о других событиях в зоне спецоперации — в материале «Радио 1».





Содержание Удар по предприятиям ВПК и энергетической инфраструктуре Пять антенн-ретрансляторов ВСУ уничтожили под Днепропетровском Штурмовики «Кедра» о продвижении на Днепропетровском направлении БПЛА «Востока» уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ Артиллеристы «Пиона» поразили опорный пункт ВСУ Удары ВС РФ сорвали снабжение передовых позиций ВСУ Ми-8ПСГ сопровождает экипажи Ка-52 и Ми-28 в зоне СВО

Удар по предприятиям ВПК и энергетической инфраструктуре

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Пять антенн-ретрансляторов ВСУ уничтожили под Днепропетровском

В небе над Пензой силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ

Штурмовики «Кедра» о продвижении на Днепропетровском направлении

Фото: iStock/Diy13

БПЛА «Востока» уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ

В Подмосковье семьи погибших участников СВО сохранят право на социальное жильё

Артиллеристы «Пиона» поразили опорный пункт ВСУ

«Поступила огневая задача – был обнаружен опорный пункт противника. Работали осколочно-фугасным снарядом. Цель была поражена. Работаем по опорным пунктам противника, по живой силе противника, по технике. О целях нам докладывает разведка БпС. Противник может прятаться в лесополосах, в опорных пунктах. Но мы его достаем. Доставляем противнику много неприятностей».

Фото: iStock/NiseriN

Удары ВС РФ сорвали снабжение передовых позиций ВСУ

Ми-8ПСГ сопровождает экипажи Ка-52 и Ми-28 в зоне СВО