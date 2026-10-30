Удар по ВПК и энергетической инфраструктуре и продвижение ВС РФ под Днепропетровском: последние новости СВО на 30 октября
Российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, уничтожили технику и диверсионно-разведывательную группу ВСУ, а также нарушили работу систем связи противника на нескольких направлениях СВО. О боевой работе артиллеристов, операторов беспилотников и штурмовых подразделений, а также о других событиях в зоне спецоперации — в материале «Радио 1».
Удар по предприятиям ВПК и энергетической инфраструктуре
Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Украины. Под поражение попали предприятия военно-промышленного комплекса, энергетическая и портовая инфраструктура, а также морские суда, используемые в интересах ВСУ.
Согласно информации Минобороны РФ, российские военные атаковали предприятия украинского военно-промышленного комплекса, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности.
Кроме того, удары пришлись по объектам энергетики, обеспечивающим функционирование этих предприятий. Они расположены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
Еще одной целью стала портовая инфраструктура в Одесской области. Также поражены морские суда, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.
Пять антенн-ретрансляторов ВСУ уничтожили под Днепропетровском
На Днепропетровском направлении расчеты беспилотных систем группировки войск «Центр» обнаружили и уничтожили пять антенн-ретрансляторов украинских формирований. Операцию провели военнослужащие 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии.
Во время воздушной разведки операторы выявили оборудование противника, размещенное в лесополосах, на домостроениях и в других укрытиях. Для дополнительной маскировки украинские формирования постарались замаскировать антенны под окружающую местность.
После обнаружения координаты объектов оперативно передали расчетам ударных беспилотников. Получив целеуказание, операторы нанесли серию точных ударов. Все пять антенн-ретрансляторов были уничтожены, что подтвердили средства объективного контроля.
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Поражение оборудования нарушило систему связи и управления ВСУ на этом участке фронта. Украинские подразделения лишились возможности оперативно обмениваться информацией, координировать действия и использовать беспилотную авиацию для ведения разведки и корректировки огня.
Расчеты войск беспилотных систем 56-го батальона продолжают круглосуточно выявлять и уничтожать средства связи и управления противника. Как отмечается, слаженная работа операторов разведывательных и ударных дронов, их профессионализм и накопленный боевой опыт позволяют планомерно разрушать систему управления украинских формирований, снижая боевой потенциал ВСУ и создавая условия для продвижения российских штурмовых подразделений.
Штурмовики «Кедра» о продвижении на Днепропетровском направлении
Военнослужащие отдельного штурмового батальона «Кедр» 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» продолжают выполнять боевые задачи на Днепропетровском направлении.
Во время продвижения штурмовые группы обнаруживают противника в блиндажах и укрытиях, оборудованных в лесополосах и тщательно замаскированных. Для поражения выявленных позиций активно применяются FPV-дроны.
После воздушной атаки военнослужащим необходимо непосредственно зайти на позиции противника, завершить их зачистку и закрепиться на занятом рубеже. Только после этого штурмовые группы могут продолжить движение вперед и приступать к выполнению задач на новых направлениях.
Важную роль в подготовке военнослужащих играет обучение на полигоне в тыловом районе СВО. Программа включает отработку действий в составе небольших штурмовых групп, зачистку блиндажей и укрытий, применение FPV-дронов, а также прохождение психологической полосы препятствий.
Подготовка максимально приближена к реальным условиям выполнения боевых задач. Благодаря этому военнослужащие батальона «Кедр» продолжают продвигаться вперед, освобождая территорию Донецкой Народной Республики от формирований ВСУ.
БПЛА «Востока» уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ
В Днепропетровской области разведчики группировки войск «Восток» обнаружили выдвижение диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Украинские боевики передвигались небольшими группами, используя лесополосы и особенности рельефа для скрытного приближения к передовым позициям российских подразделений.
После обнаружения противника за его перемещениями установили наблюдение с воздуха. Когда украинские военнослужащие заметили беспилотники, часть группы попыталась рассредоточиться и скрыться в лесополосе. Однако операторы продолжили контролировать их местоположение.
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По выявленной диверсионно-разведывательной группе начали работать расчеты ударных БПЛА группировки «Восток». Удары наносились как по перемещавшимся боевикам, так и по тем, кто пытался укрыться на местности.
Несколько точных попаданий пришлись по местам сосредоточения группы. В результате диверсионно-разведывательная группа ВСУ была уничтожена.
Действия российских расчетов беспилотной авиации позволили сорвать попытку противника скрытно приблизиться к передовым позициям подразделений группировки «Восток» и провести разведку их обороны.
Артиллеристы «Пиона» поразили опорный пункт ВСУ
Расчет самоходной пушки 2С7 «Пион» 45-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск «Запад» выполнил огневую задачу по уничтожению опорного пункта украинских формирований.
Укрепленную позицию противника предварительно обнаружила разведка беспилотных систем. После получения необходимых данных артиллеристы подготовили орудие и нанесли удар осколочно-фугасным снарядом.
О подробностях боевой работы рассказал военнослужащий расчета с позывным «Малах»:
«Поступила огневая задача – был обнаружен опорный пункт противника. Работали осколочно-фугасным снарядом. Цель была поражена. Работаем по опорным пунктам противника, по живой силе противника, по технике. О целях нам докладывает разведка БпС. Противник может прятаться в лесополосах, в опорных пунктах. Но мы его достаем. Доставляем противнику много неприятностей».
Самоходная пушка 2С7 «Пион» калибра 203 мм относится к артиллерийским орудиям большой мощности. Она предназначена для поражения капитальных укреплений и защищенных опорных пунктов противника.
После выполнения огневой задачи расчет оперативно сменил позицию. Артиллеристы 45-й бригады продолжают боевую работу, нанося удары по выявленным целям.
Удары ВС РФ сорвали снабжение передовых позиций ВСУ
На Краматорском направлении операторы ударных беспилотников «Южной» группировки войск пресекли попытку подвоза материальных средств к передовым позициям украинских формирований.
Во время наблюдения за маршрутами снабжения в населенных пунктах Славянско-Краматорской агломерации расчеты разведывательных БПЛА 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили движение техники противника. Для доставки грузов и личного состава ВСУ использовали автомобиль и квадроциклы.
После выявления целей к работе приступили операторы ударных беспилотников. Первым был уничтожен автомобиль, который двигался по дороге в направлении передовых позиций украинских подразделений. Затем под удары попали квадроциклы, перевозившие грузы для снабжения военнослужащих ВСУ.
Уничтожение транспорта и материальных средств сорвало доставку грузов на передовые позиции и осложнило дальнейшее снабжение находящихся там подразделений.
Ми-8ПСГ сопровождает экипажи Ка-52 и Ми-28 в зоне СВО
Поисково-спасательная группа Воздушно-космических сил на вертолете Ми-8ПСГ сопроводила экипажи армейской авиации, выполнявшие задачи в зоне ответственности группировки войск «Север». Речь идет о вертолетах Ка-52 и Ми-28.
Основное предназначение поисково-спасательной группы — оперативное оказание помощи экипажам в случае возникновения нештатных ситуаций во время выполнения полетов. При необходимости военнослужащие обеспечивают эвакуацию летчиков и их транспортировку в пункт постоянной дислокации.
В состав группы входят отряд огневой поддержки и военнослужащие медицинского отделения. Такое подразделение обеспечивает готовность к оказанию необходимой помощи экипажам армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции.