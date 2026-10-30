В небе над Пензой силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ
Cилы противовоздушной обороны РФ уничтожили БПЛА в небе над Пензой. Об этом сообщил в своем канале на платформе MAX губернатор региона Олег Мельниченко.
Он поблагодарил военнослужащих, которые обеспечивают безопасность мирных граждан, и уточнил, что сведений о пострадавших, погибших или разрушениях на земле не поступало. Мельниченко подчеркнул, что местным жителям нельзя подходить к обломкам дронов и прикасаться к ним — это опасно.
На территории Пензенской области с 02:51 мск пятницы действует режим беспилотной опасности. Кроме того, сейчас там введены временные ограничения работы мобильного интернета.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: