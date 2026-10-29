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Украинские дроны попытались ударить по Москве

Собянин сообщил об уничтожении 74 БПЛА на подлёте к Москве
Фото: iStock/Terry Papoulias

С полуночи силы противовоздушной обороны РФ сбили уже 74 беспилотника, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.



Средства ПВО всю ночь активно сбивают БПЛА ВСУ. В 00:09 по московскому времени стало известно о ликвидации десяти украинских дронов, через два часа — о перехвате еще 15. К настоящему моменту количество сбитых беспилотников достигло 74.

Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях на земле не поступало.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Мария Моисеева

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