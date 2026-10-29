Украинские дроны попытались ударить по Москве

29 октября 2026, 04:25

Собянин сообщил об уничтожении 74 БПЛА на подлёте к Москве

Фото: iStock/Terry Papoulias

С полуночи силы противовоздушной обороны РФ сбили уже 74 беспилотника, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.