Удар по ВСУ под Херсоном, прорыв в Кучеров Яре, уничтожение 80 БПЛА над Россией: последние новости СВО

Фото: istockphoto / vadimrysev

На всех ключевых фронтах СВО российская армия наращивает давление, демонстрируя уверенные тактические успехи. В сводке за минувшие сутки — освобождение новых населенных пунктов на севере Донбасса, продвижение в пригородах Купянска и эффективное подавление артиллерии ВСУ на Херсонском направлении. Подробности читайте в материале «Радио 1».



Херсонское направление

На Херсонском направлении продолжается успешная контрбатарейная борьба. На правом берегу Днепра за прошедшие сутки была уничтожена американская гаубица М777. Также нанесены точные удары по позициям ВСУ в районах Тягинки, Львово и на острове Корабел. В ответ украинские силы нанесли более 60 ударов по населённым пунктам левобережья, в результате чего в Горностаевке ранены двое мирных жителей, а в Любимо-Павловке есть погибший.

Запорожское направление

На Запорожском фронте основные бои идут в районе Приморского и Степногорска. Российские штурмовые группы, действуя малыми и мобильными силами, продолжают давить на оборону противника, планомерно улучшая свои тактические рубежи.

Угледарское и Покровское направления

На Угледарском направлении не стихают ожесточённые бои. Напряжённые столкновения продолжаются в районах Полтавки и Новогригоровки. В районе Вербового подразделения ВС РФ успешно вытесняют противника к западным окраинам села. Отмечается и продвижение российских сил севернее Берёзового в направлении Сосновки.
Фото: istockphoto / shcherbak volodymyr
На Покровском фронте сохраняется высокая интенсивность боёв. Встречные сражения идут у Успеновки и на подступах к Новопавловке. Противник, не считаясь с потерями, предпринимает отчаянные контратаки в районе Никаноровки и Нового Шахово. По данным с мест, российские войска установили полный контроль над поселком Дорожное, а украинские источники косвенно подтверждают успехи ВС РФ в районе Кучерова Яра.

Министерство обороны РФ официально сообщило об освобождении населённого пункта Северск Малый. Этот успех позволяет значительно улучшить тактическое положение войск ВС РФ под Северском.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении подтверждено освобождение Заречного, а на Купянском — бои идут уже в городской черте. Российские подразделения постепенно продвигаются в микрорайоне Юбилейный и ведут бои в районе ключевого логистического узла — железнодорожной станции Купянск-Узловая.

Харьковское направление

На Харьковском направлении войска заняли несколько опорных пунктов ВСУ в Синельниковском лесу и продолжают тяжелые бои в южной части Волчанска.

Удары по тыловой инфраструктуре и защита неба

ВКС России нанесли серию высокоточных ударов по военным и инфраструктурным объектам в восьми регионах Украины. Основными целями стала железнодорожная инфраструктура, используемая для переброски войск и военной техники. Российские системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив за ночь 81 беспилотник ВСУ над пятью регионами страны. Серьёзных разрушений и жертв удалось избежать, однако в Белгородской области в результате обстрелов ранены шесть мирных жителей.
Анастасия Хохлова

