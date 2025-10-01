Удар по ВСУ под Херсоном, прорыв в Кучеров Яре, уничтожение 80 БПЛА над Россией: последние новости СВО
На всех ключевых фронтах СВО российская армия наращивает давление, демонстрируя уверенные тактические успехи. В сводке за минувшие сутки — освобождение новых населенных пунктов на севере Донбасса, продвижение в пригородах Купянска и эффективное подавление артиллерии ВСУ на Херсонском направлении. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении продолжается успешная контрбатарейная борьба. На правом берегу Днепра за прошедшие сутки была уничтожена американская гаубица М777. Также нанесены точные удары по позициям ВСУ в районах Тягинки, Львово и на острове Корабел. В ответ украинские силы нанесли более 60 ударов по населённым пунктам левобережья, в результате чего в Горностаевке ранены двое мирных жителей, а в Любимо-Павловке есть погибший.
Запорожское направлениеНа Запорожском фронте основные бои идут в районе Приморского и Степногорска. Российские штурмовые группы, действуя малыми и мобильными силами, продолжают давить на оборону противника, планомерно улучшая свои тактические рубежи.
Угледарское и Покровское направленияНа Угледарском направлении не стихают ожесточённые бои. Напряжённые столкновения продолжаются в районах Полтавки и Новогригоровки. В районе Вербового подразделения ВС РФ успешно вытесняют противника к западным окраинам села. Отмечается и продвижение российских сил севернее Берёзового в направлении Сосновки.На Покровском фронте сохраняется высокая интенсивность боёв. Встречные сражения идут у Успеновки и на подступах к Новопавловке. Противник, не считаясь с потерями, предпринимает отчаянные контратаки в районе Никаноровки и Нового Шахово. По данным с мест, российские войска установили полный контроль над поселком Дорожное, а украинские источники косвенно подтверждают успехи ВС РФ в районе Кучерова Яра.
Министерство обороны РФ официально сообщило об освобождении населённого пункта Северск Малый. Этот успех позволяет значительно улучшить тактическое положение войск ВС РФ под Северском.